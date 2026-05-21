Analizan situación higiénico sanitaria de Granma

La primera secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló , la gobernadora, Yanetsy Terry Gutiérrez, y la Doctora Idoneida Recio Fornaris, directora provincial de Higiene y Epidemiología, intercambiaron la víspera en la sede del Comité Provincial del Partido, con cuadros, directivos de empresas, organizaciones de masas, y la Unión de Jóvenes Comunistas, acerca de la situación higiénico sanitaria de la provincia.

“Sobre el concepto de intersectorialidad y el movimiento político Todas las manos todas, reforzaremos el acompañamiento a las acciones integrales en el municipio Bayamo, para prevenir situaciones que puedan conducirnos a un estado de alarma epidemiológica”, señaló en su cuenta en Facebook, la máxima dirigente política.

Añadió que para ello se necesita de la participación de la población en el barrio, desde cada pedacito en la recogida de desechos sólidos, y organizar las brigadas de trabajo con jóvenes a través del proyecto de la Red Juvenil comunitaria, quienes trabajarán en el control del mosquito Aedes aegypti, principal vector de los cuatro serotipos de arbovirus del dengue, que están circulando en estos momentos en el territorio.

A lo anterior, agregó las labores de embellecimiento en las cuadras, jardinerías, centros laborales y estudiantiles.

“El objetivo es acompañar a las diferentes zonas de defensas en la prevención de enfermedades, además, del impulso a la producción de alimentos, y la preparación combativa en la defensa de la patria”, significó.

De igual manera indicó arreciar el enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades e indisciplinas sociales, y continuar en las labores del cambio de matriz energética, con la instalación de paneles fotovoltaicos para garantizar los servicios vitales a la población.

“Es posible porque, sí el barrio quiere, el barrio puede”, sentenció Ortiz Barceló.

La Demajagua