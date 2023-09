Anuncian la bolsa para refuerzos de la II Liga Élite del Béisbol

La Comisión Nacional de Béisbol ha informado la lista de jugadores elegibles (y no) para el programa de los refuerzos de la II Liga Élite del Béisbol Cubano, que se realizará este jueves desde las 7 p.m. en los estudios de Tele Rebelde.

La llamada bolsa se elaboró a través de las comisiones provinciales de este deporte, que evaluaron la disponibilidad de sus atletas.

Los seis equipos enrolados en la lid (Artemisa, Industriales, Matanzas, Sancti Spíritus, Las Tunas y Santiago de Cuba) ya anunciaron sus 20 jugadores propios y ahora elegirán 12 refuerzos de un listado de 138.

Las rondas de selección una y tres tendrán lugar en el orden de la tabla final de posiciones (LTU, IND, SCU, MTZ, ART y SSP); las rondas dos y cuatro acontecerán en orden contrario. Las restantes elecciones se decidirán por sorteo.

La II Élite arrancará el 7 de noviembre y se extenderá hasta el mes de enero. La primera edición del certamen lo ganó Agricultores, que reunió a atletas de Las Tunas y Granma.

La bolsa

Receptores (12): Osvaldo Vázquez Torres (CAV), Leonardo M. Montero Alfonso (VCL), Ariel Pestano Rosado (VCL), Lázaro Humberto Ponce Oliva (IND), Nelson M. Batista Cortina (HOL), Richel López Martínez (CFG), Raudelín Legré Solís (MAY), Yasmani Velázquez Flor (GTM), Hubert Sánchez Acosta (CMG), Daniel Martínez Romero (PRI), César Vega Revé (IJV) y Yasiel Agete Martínez (PRI).

Jugadores de cuadro (33): Yasniel González Vega (MAY), Yordanis Samón Matamoros (CMG), Jonathan L. Bridón Sarduy (CAV), Leovanni Brooks Salazar (GTM), Guillermo García García (GRA), Xian Vega Urrutia (CFG), Pedro Pablo Revilla Leyva (GTM), Yordan Manduley Escalona (HOL), Dainier Gálvez Guerra (IJV), Juan M. Martínez Mesa (MAY), Lázaro Martínez Pérez (MAY), Rubén Valdez Expósito (CAV), Jeifre Rodríguez Hernández (PRI), Alexander Ayala García (CMG), Osvaldo Abreu Sánchez (GRA), Yuri M. Fernández de Armas (VCL), Yulieski Remón Tejeda (GRA), Andrés de la Cruz Matos (GTM), Rangel Ramos Pozo (MAY), Luis V. Mateo Terry (CFG), Ernesto E. Torres Velázquez (HOL), Juan C. Arencibia Echevarría (PRI), Cristian L. Rodríguez García (VCL), Leonardo Casado Altema (CMG), Jean Lucas Baldoquín Martínez (LTU), Cristhian Hidalgo Chávez (IND), Frank David González Cuéllar (IND), Yerardo de la Caridad Reyes Gale (ART), Ronaldo Pérez Barrera (SSP), Raúl González Isidoria (CAV), Laidel A. Águila Otamendi (IJV), Yoelkis Baró Sinclair (GTM) y Michael Gorguet Martínez (HOL).

Jardineros (36): Edilse Silva La O (HOL), Yosniel E. Pérez Moreno (CFG), Robert L. Delgado Bueno (GTM), Abdel Civil González (CAV), Héctor A. Labrada Prado (CAV), Biorgelvis Roque Abad (GTM), Félix Rodríguez García (CFG), Over L. Cremet Planas (GTM), Danger R. Casi Cutiño (GTM), Mario Lázaro Sánchez García (PRI), Jonah Alejandro Colomina Rodríguez (GRA), Raico Santos Almeida (GRA), Luis P. Acosta Martínez (PRI), Darián Palma Fonseca (GRA), Alexander Pozo Zayas (MAY), Liosvany Pérez Ocampo (CAV), Lázaro E. Blanco Hernández (PRI), José L. Bring Guerra (IJV), Edwart Magana Allis (HOL), Leonel Moas Acevedo (CMG), Luis A. González Azcuy (CMG), Alexquemer Sánchez Sánchez (GRA), Mailon T. Alonso Toledo (VCL), Frank R. González Abascal (PRI), Alexander Jiménez Calvo (CAV), Yaser Julio González Castro (PRI), Yasmani Viera Garcia (IJV), Jeison Martínez Rodríguez (MAY), Tailon Sánchez Días (PRI), Leonis Ramón Figueredo García (LTU), Yoassan Guillén Roowok (IND), Carlos Adrián Gómez Roque (MTZ), Frank Alfonso Suarez (MAY), Leonardo Gonzalo Urgellés González (IJV), Jorge Luis Peña Centray (HOL) y Denis Laza (MAY).

Lanzadores (57): Dariel Góngora de la Torre (CMG), Yadián Martinez Pérez (MAY), Islay S. Sotolongo Pedraza (CFG), Jonathan Carbó Campoalegre (IJV), Erly Casanova Callaba (PRI), Raidel Alfonso Martínez (VCL), Ángel Luis Márquez Guerra (CMG), Luis A. Marrero Torres (CAV), Branlis Rodríguez Martínez (PRI), Yunier Gamboa Correoso (IJV), Fernando Sánchez García (GTM), Kelbis Rodríguez León (GRA), Yunier Batista Ramírez (CAV), Yunier Castillo Jerez (GRA), José Ramón Rodríguez Menéndez (CMG), Uberleydis Esteves Rodríguez (HOL), Osvaldo Cárdenas Agüero (CAV), Adrián R. Sosa Cuesta (MAY), Jesús E. Pérez Riverón (HOL), Ernesto A. Góngora Álvarez (GTM), Daniel A. Blanco Franco (GTM), Arnaldo Rodríguez Romero (CAV), Yordanis García Revilla (IJV), Dorvis L. Navarro Queralta (IJV), Kevin Soto Acea (CAV), Lisvier Reyes Torres (IJV), Dayron Núñez Duporté (GTM), Osdany Rodríguez Obregón (VCL), Rodolfo Sorís Yera (CMG), Luis S. Caser Rodríguez (HOL), José A. Sánchez Arcia (HOL), Vladimir García Escalante (CAV), Luis A. Serpa Socarrás (CFG), Carlos R. Santana Santiesteban (GRA), Miguel D. Paradelo Águila (GRA), Yuricen Blanco Acosta (GRA), Yeudis Reyes Gamboa (GTM), Luis A. Mejías Machirán (GTM), Sergio J. Moroso Batista (HOL), Franky Quintana Gamboa (IJV), Orisbel Borges Pérez (PRI), Freddy A. Álvarez Sáez (VCL), José Ignacio Bermúdez García (MAY), Yan Edwin Cabrera (VCL), Ángel Sánchez Pérez (LTU), Anier Pérez Gonzalvo (LTU), Cristian José Espinosa Vargas (LTU), Luis Enrique García Zayas (ART), Carlos M. Benavides Díaz (SSP), Aníbal Suárez Cedeño (SSP), Edgar Luis Zulueta Zúñiga (SSP), Albert Valladares Sánchez (MAY), Yadier Garay Rosabal (IJV), Leonardo Alberto Ocle Bouly (PRI), Jasier Gayón Díaz (CAV), Rubén Rodríguez Fonseca (HOL) y Wilson Paredes Céspedes (HOL).

Peloteros no elegibles

Pavel Quesada Pedroso (CFG, lesión), Yusniel Ibáñez Aragón (CFG, problemas personales), Alain Sánchez Machado (VCL, se recupera de una lesión), Pedro M. Castillo Pérez (VCL, decisión personal), Yasmany Hernández Roja (VCL, decisión personal), Dairon D. Casanova Elutir (VCL, decisión personal), Leandro Daimar Turiño Thompson (VCL, decisión personal), Michel Alejandro Cabrera Rodríguez (HOL, decisión personal), Fernando Ramos Ramírez (CMG, salió del país), Luis M. Macías Ferrer (CMG, salió del país), William Saavedra Valdés (PRI, lesión), Bladimir Baños Chacón (PRI, lesión), Jorge Yoan Rojas Martínez (PRI, asunto médico), Luis F. Rivera Despaigne (IJV, problemas personales), Yordanis Acebal Pérez (IJV, problemas personales), Luis Ángel Rojas Aguilar (IJV, problemas personales), Eliseo Roja Castellano (IJV, problemas personales), Dairon Blanco Cola (GRA, problemas personales), Alexei Ricardo García (GRA, salió del país), Yorbis Borroto Jáuregui (retiro), Leandro F. Martínez Figueredo (GRA, por su edad solicitó no jugar para poder estar listo para la 63 SNB), Yulian R. Milán Santos (GRA, por su edad solicitó no jugar para poder estar listo para la 63 SNB) y Guillermo J. Avilés Difurnó (GRA, problemas personales).