Proyecto de Desarrollo Local “La Rosita´´ es referente de la agricultura urbana en Granma

El Proyecto de Desarrollo Local ``La Rosita´´ es referente de la agricultura urbana en la provincia de Granma. En Cien metros cuadrados, Rosita y Josué poseen variedades de especies botánicas y animales. Cuentan además con una amplia gama de producciones agroecológicas con énfasis en la biotecnología, con el Germevit como producto insigne. El matrimonio demuestra que con amor y constancia no existen imposibles.