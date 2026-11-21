Profesores y especialistas del sector educativo en Cauto Cristo alertan a estudiantes de la enseñanza media la importancia de la prevención de conductas adictivas.

Euralis Cabrera Morales, Especialista en Sistemas de Información, explicó que resulta fundamental abordar temas vinculados con la prevención del consumo de drogas con los adolescentes y jóvenes:

” En la tercera semana de cada mes, nuestros centros acogen diversas actividades dedicadas a la prevención de drogas. En esta ocasión enfatizamos en las consecuencias del tabaquismo para adolescentes y jóvenes. También explicamos los efectos negativos para la salud”, expresó Cabrera Morales.

Un amplio plan de acciones en las diferentes escuelas están concebidas como parte de un programa integral de atención a ese tema.

El proceso de concientización, capacitación y corrección de conductas adictivas incluye en Cauto Cristo a metodólogos, especialistas, profesores, estudiantes y tutores legales de los alumnos.

Cada vez resulta más importante la realización de charlas educativas, exposición de materiales de prevención e incluso, pueden llevarse testimonios de personas que fueron adictos al tabaquismo y tras dejar el cigarro, mejoraron sus indicadores de salud.

Radio Bayamo