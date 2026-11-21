Euralis Cabrera Morales, Especialista en Sistemas de Información, explicó que resulta fundamental abordar temas vinculados con la prevención del consumo de drogas con los adolescentes y jóvenes:
” En la tercera semana de cada mes, nuestros centros acogen diversas actividades dedicadas a la prevención de drogas. En esta ocasión enfatizamos en las consecuencias del tabaquismo para adolescentes y jóvenes. También explicamos los efectos negativos para la salud”, expresó Cabrera Morales.
Un amplio plan de acciones en las diferentes escuelas están concebidas como parte de un programa integral de atención a ese tema.
El proceso de concientización, capacitación y corrección de conductas adictivas incluye en Cauto Cristo a metodólogos, especialistas, profesores, estudiantes y tutores legales de los alumnos.
Cada vez resulta más importante la realización de charlas educativas, exposición de materiales de prevención e incluso, pueden llevarse testimonios de personas que fueron adictos al tabaquismo y tras dejar el cigarro, mejoraron sus indicadores de salud.