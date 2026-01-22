Destaca Empresa de Correos Granma como una de las mejores del país

Con un homenaje póstumo a los 32 héroes cubanos caídos en Venezuela, se desarrolló hoy en Bayamo el balance Anual de la Empresa de Correos Granma. Durante el encuentro los presentes analizaron temas relacionados con el aumento del salario promedio, los encadenamientos productivos y el rescate los medios de transporte que se encuentran averiados. Dentro […]

Texto: Roger Avila Marrero (estudiante de Periodismo)

Con un homenaje póstumo a los 32 héroes cubanos caídos en Venezuela, se desarrolló hoy en Bayamo el balance Anual de la Empresa de Correos Granma.

Durante el encuentro los presentes analizaron temas relacionados con el aumento del salario promedio, los encadenamientos productivos y el rescate los medios de transporte que se encuentran averiados.

Dentro de los problemas presentados estuvieron la disminución de los servicios de paquetería, el escaso empleo del comercio electrónico en las sucursales y la actualización de la base documental. Aspectos necesarios para la recaudación de fondos, contribuyendo al funcionamiento del sector y el estímulo a los trabajadores.

El espacio fue propicio además, para reconocer la labor desempeñada por los trabajadores más destacados del gremio. Asimismo se entregaron diplomas de reconocimiento a las oficinas de correos pertenecientes a los municipios de Cauto Cristo, Río Cauto, Bartolomé Masó, Guisa y Pilón. El municipio de Niquero, por su parte, fue galardonado como el más relevante.

La cita estuvo presidida por Douglas Leyva López, director del Grupo Empresarial de Correos de Cuba, Jorge Carlos Jiménez Leyva, director general de la Empresa de Correos Granma y autoridades políticas y gubernamentales en la provincia. Para el 2026 sus trabajadores prevén un mejor aprovechamiento de la infraestructura tecnológica en aras de ampliar y mejorar los servicios brindados por la entidad.

