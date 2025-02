Cuba nunca ha negado el acceso de los grupos solidarios a las instituciones de salud (+Video)

Yilian Jiménez Expósito, jefa del departamento de colaboración que Cuba recibe, de la dirección de relaciones internacionales del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Foto: Cubadebate.

Por: Oscar Figueredo Reinaldo, Laura Prada

“Con asombro y tristeza leí las ‘declaraciones y aclaraciones’ del profesor Carlos Lazo sobre la llegada de los donativos a Cuba y su intercambio con las autoridades. Como parte de este pueblo y funcionaria del ministerio de Salud Pública, primero quiero agradecer las continuas ayudas que ha brindado a nuestras instituciones, sobre todo a las pediátricas. Contribuciones que, en conjunto con otros amigos de la solidaridad en Estados Unidos, trabajan con nosotros”.

La funcionaria destacó otras ayudas, como las de Pepe y la Asociación Cultural José Martí, así como las de Aurora y Nachito Herrera, junto con otros cubanos en Canadá y España que envían “continua y sistemáticamente, y muchas veces de manera anónima, ayuda a nuestro país”.

Reconoció, además, que en momentos tan difíciles por el recrudecimiento del bloqueo y las limitaciones en nuestro sistema sanitario, crecen las manifestaciones de solidaridad mundial de muchos amigos, desde ONG y gobiernos hasta instituciones religiosas.

En este sentido, remarcó que Cuba nunca ha negado el acceso de los grupos solidarios a las instituciones de salud y que el propio profesor Carlos Lazo tiene evidencias documentales de la entrega de las donaciones. “Ha faltado a la verdad. Cuando no ha podido visitar el hospital, siempre se le ha enviado evidencias de la recepción de esos donativos en las instituciones”.

“La visita a nuestras instituciones no es algo prohibido. Eso lo demuestran las recientes donaciones de Nachito Herrera y Aurora al hospital provincial de Villa Clara, con 24 toneladas de insumos y medicamentos. Las Hormigas Solidarias pueden dar fe de las múltiples visitas a las instituciones de salud”.

“Quizás si el profesor Lazo no ha podido visitar una institución es porque su visita ha sido sin previo aviso, buscando un boleto de última hora, y no siempre se pueden visitar las instituciones para no interrumpir procesos asistenciales. No es cierto que se le haya prohibido entrar a las instituciones de salud; lo ha realizado todo este tiempo”.

La funcionaria recomendó que esas visitas sean organizadas y con previo aviso, “sin burocracia, porque desde el Minsap trabajamos para que esa ayuda tan necesaria para este pueblo llegue con inmediatez y en la mayor brevedad posible”.

Comentó, además, que muchas veces, en difíciles condiciones logísticas, se viabilizan estas entregas para que lleguen las donaciones, a pesar de no contar con combustible, etc.

Consulte la entrevista en video

