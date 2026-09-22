Aplican alternativas escuelas de deportes en Granma

Geidis Ríos Álvarez, jefa del Departamento de Docencia de la Dirección Provincial de Deportes, informó a la prensa sobre la redistribución de parte de la matrícula de la Escuela de Iniciación Deportiva Pedro Batista Fonseca, que inició el presente curso escolar 2026-2027 con 900 alumnos.
Detalló que, en la sede del plantel, en la capital del territorio, solo permanecen 628 educandos, quienes practican disciplinas del denominado cuadrante número uno y de espectáculos.
Esos futuros exponentes de atletismo, boxeo, lucha, judo, pesas, canotaje, taekwondo, béisbol, fútbol y ajedrez realizan las prácticas de 7.00 a 11.00 de la mañana, y reciben la docencia de 11.00 a.m. a 1.00 p.m., explicó.
Ríos Álvarez puntualizó que los matriculados en los otros 25 deportes incluidos en el programa de la institución llevan a cabo las correspondientes actividades formativas en sus municipios de procedencia.
De forma similar, dijo, la Escuela de Profesores de Educación Física Simón Bolívar empezó el periodo lectivo con 526 estudiantes-atletas, de los cuales solo los de nuevo ingreso se encuentran en sus instalaciones, en la ciudad de Bayamo.
Las matrículas de segundo y tercer año son atendidas en sus localidades de residencia donde, respectivamente, realizan la práctica de familiarización y recibirán ubicación laboral, de manera anticipada, en centros educacionales y combinados deportivos, agregó.