Aplican alternativas escuelas de deportes en Granma

Las dos escuelas del sistema de enseñanza del deporte en la provincia de Granma ponen en práctica medidas alternativas para garantizar el desarrollo de sus procesos en el complejo escenario que hoy enfrenta Cuba.

Geidis Ríos Álvarez, jefa del Departamento de Docencia de la Dirección Provincial de Deportes, informó a la prensa sobre la redistribución de parte de la matrícula de la Escuela de Iniciación Deportiva Pedro Batista Fonseca, que inició el presente curso escolar 2026-2027 con 900 alumnos.

Detalló que, en la sede del plantel, en la capital del territorio, solo permanecen 628 educandos, quienes practican disciplinas del denominado cuadrante número uno y de espectáculos.

Esos futuros exponentes de atletismo, boxeo, lucha, judo, pesas, canotaje, taekwondo, béisbol, fútbol y ajedrez realizan las prácticas de 7.00 a 11.00 de la mañana, y reciben la docencia de 11.00 a.m. a 1.00 p.m., explicó.

Ríos Álvarez puntualizó que los matriculados en los otros 25 deportes incluidos en el programa de la institución llevan a cabo las correspondientes actividades formativas en sus municipios de procedencia.

De forma similar, dijo, la Escuela de Profesores de Educación Física Simón Bolívar empezó el periodo lectivo con 526 estudiantes-atletas, de los cuales solo los de nuevo ingreso se encuentran en sus instalaciones, en la ciudad de Bayamo.

Las matrículas de segundo y tercer año son atendidas en sus localidades de residencia donde, respectivamente, realizan la práctica de familiarización y recibirán ubicación laboral, de manera anticipada, en centros educacionales y combinados deportivos, agregó.

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