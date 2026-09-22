Cuatro granmenses al mundial sub 15 de béisbol

Dos atletas y dos entrenadores de Granma participarán en el campeonato mundial sub 15 de béisbol, previsto del 25 de septiembre al 4 de octubre en las ciudades mexicanas de Mérida y Cancún.

Los jugadores Ismael Ortega Massip (L) y Jeison Pérez Durruthy (J) junto a los entrenadores Roberlandys Hechavarria González (coach de primera) y Gualberto Remón Futiel (coach de banca) integran la selección cubana de esa categoría, que debe viajar en las próximas horas a la sede del evento.

Ortega y Pérez ya tienen experiencia internacional, pues formaron parte del conjunto de Bayamo que asistió a la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas, celebrada en Williamsport, Pensilvania, Estados Unidos, en 2023.

El primero debe ser uno de los principales abridores de la escuadra nacional, mientras Jeison buscará abrirse un espacio en en line up regular, luego de sobresalir en los entrenamientos, a los que fueron convocados, en Pinar del Río, más de 50 peloteritos destacados de todo el país.

La selección de Cuba fue ubicada en el grupo A (en Mérida) junto a República Dominicana, Alemania, Japón, Sudáfrica y el país anfitrión.

En la llave B (en Cancún) quedaron: Chequia, Australia, Nicaragua, China Taipéi, Estados Unidos y Venezuela.ç

Los tres primeros de cada agrupación avanzarán a la Super Ronda, a la que se arrastran los resultados entre los clasificados.

Radio Bayamo