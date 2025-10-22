Cocodrilos por el desquite en béisbol cubano

Los Cocodrilos de Matanzas irán hoy por el desquite ante los Piratas de la Isla tras ceder la víspera siete anotaciones por una en pos de mantener la cima del béisbol cubano.

Maniatados por el lanzador Roberto Rodríguez, quien apenas permitió tres indiscutibles, los Saurios intentarán enrumbar su maquinaria ofensiva, la cual se encuentra en un slum.

Luego de un inicio de contienda en el cual vencieron en sus primeras cinco subseries que les garantizó el primer lugar, la tropa de Armando Ferrer lleva dos pleitos cedidos, ante Cazadores de Artemisa y Gallos de Sancti Spíritus, y les urge retomar la dinámica ganadora.

Pese a afrontar los últimos once desafíos con apenas cuatro éxitos, la cima sigue vistiendo sus colores al exhibir 24 exitos y 12 derrotas de manera general, pero apenas cuentan con medio juego por delante de los Cachorros de Holguín 23-12 y raya y media sobre Leñadores de las Tunas y Leones de Industriales, ambos con 21-12.

El duelo ante los sotaneros Piratas (7-28) pareciese una oportunidad ideal para levantar nuevamente, sin embargo, los isleños demostraron en el primer juego que sin importar lugares el Cristóbal Labra siempre es un escenario complejo para sus rivales.

Matanzas de la mano de su mejor abridor del campeonato, Pedro Mesa, quien archiva cinco exitos en la actual Serie Nacional de Béisbol número 64, buscará este miércoles el empate para tranquilizar a una fanaticada impaciente de retomar a las victorias.

Múltiples lesiones sin dudas ha sido un factor determinante en el bajón, pero la nómina de los Cocodrilos aún tiene un roster capaz de sobreponerse para estar sin dificultad en los play off, gran objetivo de la nave roja tras no poder clasificar en la última temporada.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959