Trump y Delcy Rodríguez, reunión a puerta cerrada en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió aquí a puerta cerrada con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al margen del encuentro al más alto nivel en la Asamblea General de la ONU.

Sonrientes ambos en las fotos publicadas en redes sociales, Rodríguez dijo anoche en su cuenta en X que sostuvo una «histórica reunión» con Trump.

“Conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común”, escribió.

“Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su gobierno por el decidido apoyo durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales”, añadió.

El mensaje ampliado en Telegram subrayó que “Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo”.

“Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”, concluyó Rodríguez al evaluar este primer encuentro cara a cara con Trump y primero además entre un presidente de Estados Unidos y una autoridad de Venezuela en más de 11 años.

El anterior fue un breve intercambio de Barack Obama (2009-2017) y Nicolás Maduro en ocasión de la Cumbre de las Américas, celebrada en 2015 en Panamá.

Delcy Rodríguez asumió el cargo tras el ataque a gran escala de Estados Unidos a Venezuela en la madrugada del pasado 3 enero que derivó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores. Como consecuencia de la agresión murieron más de un centenar de personas, entre ellas 32 cubanos.

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