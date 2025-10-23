China rechaza coerción de EEUU y enfatiza en su apoyo a Cuba

China rechazó hoy las tácticas coercitivas y presiones de Estados Unidos a otras naciones, al tiempo que subrayó el apoyo a Cuba en contra del bloqueo que Washington le impone hace más de 60 años.

En respuesta a una pregunta de Prensa Latina, el portavoz de la Cancillería Guo Jiakun señaló que ese país norteamericano no solo no reflexiona sobre sus acciones, sino que intensifica su política de coerción, lo cual viola el derecho internacional, los principios básicos de las relaciones internacionales y el derecho humanitario.

Subrayó que esta postura sitúa a Estados Unidos en contra de la justicia y la equidad, lo que generará una oposición generalizada de la comunidad internacional.

Indicó que China se opone firmemente al bloqueo estadounidense y ha votado a favor de la resolución cubana en la Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) durante 32 años consecutivos, desde 1992.

Agregó que casi 190 países respaldan dicha resolución, evidenciando claramente la posición mayoritaria del mundo.

Guo reiteró el apoyo de China al derecho del pueblo cubano a elegir su propio camino de desarrollo, defender su soberanía y rechazar injerencias externas.

Apuntó que Washington debe adoptar medidas concretas para mejorar sus relaciones con La Habana y contribuir a la paz y estabilidad en la región.

En varias ocasiones, la Cancillería china instó a Estados Unidos a levantar cuanto antes el bloqueo y a retirar a la isla de la llamada lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

La Asamblea General de la ONU ha aprobado anualmente desde 1992 la resolución presentada por Cuba contra el bloqueo estadounidense.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, subrayó la víspera que Estados Unidos está recurriendo a tácticas de intimidación y chantaje para socavar el apoyo internacional al levantamiento del bloqueo, en una maniobra que calificó como una ofensiva irrespetuosa.

Durante una conferencia de prensa en La Habana, el Ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que las acciones del gobierno estadounidense atentan contra la soberanía de los Estados y el derecho de cada nación a decidir libremente su voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Rodríguez presentó copias de comunicaciones oficiales enviadas por Washington a numerosos gobiernos en las que, según afirmó, se emplean “presiones groseras, amenazas directas y argumentos calumniosos” para disuadir a países, especialmente de América Latina y Europa, de continuar su apoyo contra el cerco económico, comercial y financiero.

Además, detalló que la presión de Washington incluye la negativa de terceros países a suministrar piezas de repuesto o combustible a Cuba, como ocurrió recientemente con una de las principales plantas termoeléctricas del país, afectando directamente el sistema eléctrico nacional.

