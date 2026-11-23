La seguidilla de cinco victorias de los Alazanes ante Camagüey en el estadio Mártires de Barbados, de Bayamo, no fue una simple racha: resultó un vendaval, que incluyó tres nocaos, de martes a jueves (12-2, 13-2 y 10-0), y un super nocao de 16-1 ayer. Solo un partido, el del sábado (8-2) no fue por la vía de la piedad.

Sumando los dos triunfos del domingo anterior frente a Ciego de Ávila, Granma alcanzó siete éxitos seguidos y dejó atrás ese tramo irregular que, por momentos, estuvo complicando su clasificación.

La tabla de posiciones, a estas alturas de la 65 Serie Nacional, ha quedado ordenada con claridad. Las Tunas manda con 27 victorias y 11 derrotas. Los Caballos son segundos, con 23-16, un balance que los coloca en una posición inmejorable para la recta final. Detrás aparecen Holguín (21-16) y Santiago de Cuba (20-18), mientras que Ciego de Ávila, con 19-20 y Sancti Spíritus (18-21), conservan esperanzas de incluirse entre los cuatro grandes de esta llave, pero están obligados a ganar y ganar.

Y ahí entra en escena el concepto del “número mágico”. En términos sencillos, es la combinación de victorias propias y derrotas de los rivales que asegura matemáticamente un puesto en la postemporada. Para los pupilos de Marcos Naranjo ese guarismo es hoy 1. Un solo triunfo, o una derrota de los equipos que acechan después del quinto puesto (Tigres y Gallos), sella el pasaporte.

La aritmética es implacable al respecto. Con 23 sonrisas en el bolsillo y cinco juegos por disputar, cualquier victoria adicional eleva el balance de los Alazanes a 24. Los Gallos no pueden llegar a esa cifra, mientras que los Tigres perdieron 3-2 la subserie con los granmenses; de modo que ni siquiera ganando los cinco partidos, les bastaría.

No hay que aplicar una fórmula enrevesada: gana Granma y el boleto es suyo; o pierden los rivales y el pasaporte también es suyo.

Lo que viene a confirmar esta racha ante Camagüey es que los Alazanes no llegaron a la orilla por inercia. Lo hicieron con el ímpetu de un equipo que encontró el tono justo en el momento preciso. La paliza de ayer, con jonrón y cuatro remolques de Yordan Rivas y una labor monticular de Sammy Benítez que limitó a los Toros a una sola carrera, fue la estocada final de una subserie que empezó como duda y terminó como sentencia.

Ahora mismo ese 1 del que escribimos no parece una casualidad. Cuando el boleto quede certificado tendremos que hablar de merecimiento. Será la recompensa de un equipo que supo levantarse a tiempo y que, en el tramo más empinado de la cuesta, eligió galopar a máxima velocidad.

La Demajagua