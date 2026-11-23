La campaña de siembra de arroz de frío comenzó oficialmente, este domingo en Granma, desde la comunidad José Martí, en el municipio de Yara, escenario donde el Comandante en Jefe, Fidel Castro, inauguró la primera Cooperativa de Producción Agropecuaria de Cuba, el 3 de junio de 1977.

El Máster en Ciencias Iramis Vargas Díaz, director agrícola de la Empresa Agroindustrial de Granos Fernando Echenique -la mayor de la provincia y una de las más grandes del país-, expresó el compromiso de los productores de sembrar en esta etapa 16 mil 900 hectáreas del cereal y de garantizar el empleo de semillas categorizadas, en aras de alcanzar mayores rendimientos.

Campesinos de alta productividad participaron en la ceremonia, presidida por Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en la provincia; Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora; Danilo Delgado Blanco, máximo dirigente político en Yara, y Leyanis Manso Martí, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Granma.

En la ocasión reconocieron especialmente a la empresa vietnamita Thai BinghAgri, “por su contribución integral al desarrollo del programa arrocero en Granma”, entidad que plantará más de dos mil hectáreas en la campaña.

También distinguieron a los productores Adisleydi Fuentes Sánchez, Aliuska Batista Blanco, Agustín Reynaldo Jiménez, Alberto Puebla Vega, José Andrés Arias Solares, Yoenis Mejías Solares y José Luis Palomo Carrasco, vinculados a la unidad empresarial de base La Gabina.

Presidieron, además, el acto de inicio de la campaña Alexis Silveira Urquiza, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y delegado del Ministerio de la Agricultura; Odisnel Traba Ferrales y Ángel Tamayo Yero, directores de las empresas Fernando Echenique y José Manuel Capote, respectivamente.

La Demajagua