El número de fallecimientos registrados en la Franja de Gaza por todas las causas durante 2025 superó en más de cuatro veces el total contabilizado en 2022, antes de la guerra israelí, informó hoy el director de Salud en el enclave, Munir al-Barsh.

En una publicación en la plataforma X, el funcionario alertó sobre el deterioro de la situación sanitaria y ambiental, en medio del aumento de los casos de meningitis y del riesgo de contaminación del agua potable.

Al-Barsh precisó que las muertes pasaron de seis mil 61 en 2022 a 24 mil 650 en 2025, mientras la tasa general de mortalidad aumentó de 2,8 a 11,59 por cada mil habitantes.

Según un informe del Ministerio de Salud publicado el 20 de septiembre, 17 mil 286 de los fallecimientos registrados este año fueron consecuencia de ataques directos israelíes, lo que representa el 70,1 por ciento. Los restantes se atribuyeron a otras causas, entre ellas enfermedades y accidentes.

El responsable sanitario señaló que determinar las muertes relacionadas con el hambre, las infecciones y la interrupción de los servicios médicos requiere un análisis específico de las causas de defunción.

También advirtió que los daños en las redes de alcantarillado y la paralización de las plantas de tratamiento de aguas residuales elevan el riesgo de brotes de enfermedades y contaminación del agua, situación agravada por las lluvias.

Explicó que la desnutrición aumenta la vulnerabilidad de los niños a las infecciones, mientras el cierre de hospitales y la escasez de medicamentos reducen las posibilidades de diagnóstico y tratamiento oportunos.

El domingo, el Ministerio de Salud alertó sobre un incremento inusual de los casos de meningitis, especialmente de origen viral.

Al-Barsh pidió a la comunidad internacional, a la Organización Mundial de la Salud y al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia adoptar medidas urgentes para facilitar la entrada de combustible y equipos destinados a reparar las redes de agua y saneamiento, así como reactivar las plantas desalinizadoras y de tratamiento.

Asimismo, reclamó el suministro de productos para purificar el agua, artículos de higiene para las familias desplazadas, material de laboratorio y medicamentos para los hospitales.

El 13 de noviembre, Naciones Unidas informó de 413 casos sospechosos de meningitis en Gaza entre el 27 de septiembre y el 31 de octubre, de ellos 294 virales y 119 bacterianos.

Desde el inicio de la ofensiva israelí contra la Franja, el 8 de octubre de 2023, se registraron 74 mil 742 muertos y 176 mil 227 heridos, principalmente mujeres y niños, además de la destrucción del 90 por ciento de la infraestructura, según los datos proporcionados.

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