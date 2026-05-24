Vietnam y Cuba afianzan alianza agrícola en producción de alimentos

En un ambiente de hermandad y optimismo, Vietnam y Cuba afianzan alianza agrícola en la producción de alimentos en la que han obtenido resultados concretos.

La cooperación en la agricultura, entre otros sectores, continúa fortaleciéndose, con proyectos conjuntos como en el cultivo y la cosecha del arroz, en las terrazas planas del municipio de Yara, provincia de Granma.

El enfoque principal de esta alianza se centra en la obtención de transferencia tecnológica, acceso a insumos críticos, solución de problemas con el equipamiento, atención al hombre y todos aquellos elementos que permitan elevar los rendimientos por hectárea de los cultivos y garantizar la soberanía alimentaria del país.

Se dirigen a implementar un plan que aproveche las oportunidades de negocios, a partir de la transmisión de propuestas, especialmente en esta rama para compartir intereses y resolver dificultades en función de lograr acuerdos que tributen al avance socioeconómico.

Ambas naciones muestran interés en seguir compartiendo experiencias de desarrollo con mira hacia el futuro con proyecciones de crecimiento en una cooperación exitosa.

Dinh Xuan Vai, asistente de la Empresa TBAGRI, al ofrecer sus valoraciones acerca de la ejecución del cultivo, subrayó que se va cumpliendo con lo planificado de un promedio de siete toneladas por hectárea en los rendimientos.

Señaló que la producción se hará en la venta a través de la Empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique e indicó que han compartido experiencias en el campo con los agricultores granmense, quienes aprecian los hábitos, técnicas y equipos aplicados.

¨Ellos están muy animados e interesados y con una relación más estrecha, debemos mejorar el cultivo con una variedad vietnamita que ya se ha experimentado anteriormente, mediante el proyecto de cooperación, entre el Instituto de semillas agrícola de mi país y el Ministerio de la Agricultura con rendimientos muy favorables¨.

Explicó que la empresa aporta las máquinas cosechadoras e insumos y que tiene previsto elevar la siembra, en un periodo de hasta cinco años, con 25 mil hectáreas, cooperando con los productores cubanos.

Ángel Chávez Núñez, especialista del Fernando Echenique, dijo que han plantado la variedad 5451, de ciclo corto y con adaptación al clima y al suelo muy bueno.

¨Toda la siembra, fertilización y protección se realizó de forma mecanizada con tecnología traída de Vietnam y alcanzando los resultados proyectados, según la evaluación más reciente hecha en el campo.

¨Hoy se siente la satisfacción porque llegar a este momento, ver los primeros frutos del trabajo y notar la respuesta de lo que se viene haciendo en estos 110 días del cultivo, el que se expresa, desde el desarrollo de la plantación hasta la cosecha¨.

Chávez Núñez destacó, entre las enseñanzas que deja la colaboración, la práctica agrícola estricta, disciplinada y oportuna en la atención a la planta de los hermanos vietnamitas, en el conocimiento de la simiente en variedades con un alto potencial en el rendimiento y otras referidas a la preservación de la naturaleza.

La Demajagua