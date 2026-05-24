Vietnam y Cuba afianzan alianza agrícola en producción de alimentos

En un ambiente de hermandad y optimismo, Vietnam y Cuba afianzan alianza agrícola en la producción de alimentos en la que han obtenido resultados concretos.

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La cooperación en la agricultura, entre otros sectores,  continúa fortaleciéndose, con  proyectos conjuntos como en el cultivo  y la cosecha del arroz,  en las terrazas planas del municipio de Yara, provincia de  Granma.

El enfoque principal de esta alianza se centra en la obtención de  transferencia tecnológica,  acceso a insumos críticos, solución de problemas con el equipamiento, atención al hombre y todos aquellos elementos que permitan elevar los rendimientos por hectárea de los cultivos  y garantizar la soberanía alimentaria del país.

Se dirigen  a implementar un plan que aproveche las oportunidades de negocios, a partir de la transmisión de propuestas, especialmente en esta rama  para compartir intereses y resolver dificultades en función de lograr acuerdos que tributen al avance socioeconómico.

Ambas naciones  muestran interés en seguir compartiendo experiencias de desarrollo con mira hacia el futuro con proyecciones de crecimiento en una cooperación exitosa.

Dinh  Xuan  Vai, asistente de la Empresa  TBAGRI, al ofrecer sus valoraciones acerca  de la ejecución del cultivo,  subrayó que  se va cumpliendo con lo planificado de un promedio de  siete toneladas por hectárea  en los rendimientos.

Señaló que  la producción se  hará en  la venta   a través de la Empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique e indicó  que  han compartido experiencias  en el campo con los agricultores  granmense, quienes  aprecian los hábitos, técnicas y equipos  aplicados.

¨Ellos están  muy  animados e interesados y  con una relación más  estrecha,  debemos mejorar el cultivo con  una variedad  vietnamita que ya se ha  experimentado anteriormente,  mediante el proyecto de cooperación, entre el Instituto  de semillas agrícola  de mi país  y el Ministerio de la Agricultura con rendimientos muy favorables¨.

Explicó que  la empresa aporta las  máquinas cosechadoras e insumos  y que tiene previsto elevar la siembra,  en un periodo  de hasta cinco años, con   25 mil hectáreas, cooperando con los productores cubanos.

Ángel Chávez Núñez,  especialista del Fernando Echenique,  dijo que han  plantado   la variedad 5451,  de ciclo corto y  con adaptación al clima y al suelo muy bueno.

¨Toda la siembra, fertilización  y protección  se realizó de forma mecanizada con tecnología traída de Vietnam  y alcanzando los resultados  proyectados, según  la evaluación más reciente hecha en el campo.

¨Hoy se siente  la satisfacción porque llegar a este momento,   ver los primeros frutos del trabajo  y  notar la respuesta de lo que se viene haciendo  en  estos  110 días  del cultivo, el que  se expresa,  desde  el desarrollo de la plantación hasta la cosecha¨.

Chávez Núñez  destacó, entre las enseñanzas que deja  la colaboración,  la práctica  agrícola estricta, disciplinada y  oportuna en la atención  a la planta de los hermanos vietnamitas,  en el conocimiento   de la simiente en variedades  con un alto potencial en el rendimiento y otras referidas a la preservación de la naturaleza.

La Demajagua

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