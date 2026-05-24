Plan Plan Turquino: Raúl Castro y el rechazo a la injusticia de los Estados Unidos

Este próximo mes de junio, el Programa de Atención al Desarrollo Integral de las regiones montañosas conocido como Plan Turquino, cumplirá 39 años de fundado.

Entre los programas de la Revolución con mayor impacto en las serranías creado, con el empuje protagónico de Fidel y Raúl, que atesora en su génesis la etapa de la lucha revolucionaria, destaca como proyecto en favor del desarrollo socio-económico de beneficios para la población en las zonas más intrincadas el lomerío.

A partir del 2 de junio de 1987, con el inicio del plan, la prioridad acrecentó su huella favorable en todos los sectores y esferas de la estratégica geografía nacional.

La obra del General de Ejército Raúl Castro Ruz, se multiplica a lo largo y ancho de la Mayor de las Antillas, que recibe especial reconocimiento de los hombres y mujeres que residen en la histórica Sierra Maestra y rechazan la ilegítima e ilegal acusación del Gobierno de los Estados Unidos contra el querido líder al frente de la Revolución Cubana.

Asimismo, respaldan, desde la serranía, la declaración del Gobierno cubano en la que acusa a Washington de valerse de maniobras judiciales «oscuras» para intentar justificar ante la opinión pública la agresión contra nuestro Estado soberano.

«Su amparo no es la justicia; su amparo es el uso del poderío militar descomunal que tiene el Gobierno de EE.UU. Debe decirse y debe quedar claro que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano».

El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez tras rechazar la imputación, consideró que «se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba».

La acción busca nuevamente una excusa para desestabilizar al Gobierno y su pueblo en momentos en que libran una dura batalla por mantener la economía y la estabilidad social en la isla.

La Demajagua