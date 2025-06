Trump, Israel e Irán, de la guerra ¿a la paz?

Trump adelantó en su tribuna Truth Social que el cese el fuego sería total y permanente, cuando todavía las bombas de Israel seguían cayendo sobre la República Islámica. Comienzan a emerger algunos detalles de cómo se logró, pero algunos expertos opinan que se trata más de una coreografía geopolítica que una solución de fondo.

Aunque el cese el fuego evitaría una escalada mayor en Medio Oriente, también los analistas advierten que la situación sigue siendo frágil y que el conflicto entre Israel e Irán permanece latente, pendiente de cómo se reacomoden los intereses estratégicos de las potencias involucradas.

Trump hizo una jugada de alto riesgo cuando decidió el sábado entrar en la pelea directamente con el ataque aéreo a tres instalaciones nucleares iraníes. Miembros del Partido Republicano enseguida mostraron fisuras.

Como era de esperar, quienes le llevaron la contraria, recibieron toda la furia de Trump reflejada a través de su red social. «¡Saquen a este ‘vago’ del cargo!», escribió en referencia al congresista de Kentucky Thomas Massie, opuesto a que se involucre de nuevo a Estados Unidos en conflictos extranjeros.

El legislador presentó una iniciativa en el Capitolio para frenar la participación de Estados Unidos en el conflicto y afirmó que contaba con el apoyo de «cuatro republicanos». No son más porque «tienen miedo a Trump», subrayó.

También la republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene, que se ha mostrado siempre fiel a Trump, arremetió contra el ocupante del Despacho Oval por ir en la dirección contraria a un compromiso de campaña.

«Seis meses después y ya estamos incumpliendo las promesas electorales. Y ponemos bombas en Irán en nombre de Israel», dijo en un pódcast, para enfatizar en X que «Trump no es un rey, MAGA no es una secta y yo puedo y TENGO mi propia opinión».

MAGA no apoya guerras en el extranjero; No apoyamos un cambio de régimen; Apoyamos América Primero; Estados Unidos no debería involucrarse en la guerra con armas nucleares de Israel e Irán”, indicó en uno de sus mensajes en X.

Pero Trump cuenta con el incondicional respaldo de los republicanos de mayor rango del Congreso, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, y John Thune, líder de la mayoría en el Senado.

El senador de Carolina del Sur Lindsey Graham incluso se sumó a la sugerencia de cambio de régimen en la República Islámica. «Como siempre, el presidente Trump da en el clavo con su deseo de hacer que Irán vuelva a ser grande cambiando el régimen, ya sea a través de su comportamiento o de un nuevo liderazgo», señaló en la plataforma.

Trump nombró el conflicto «Guerra de los 12 Días». Últimamente había hablado de la paciencia agotada, de amenazas al líder supremo, ayatola Ali Jamenei, y hasta de cambio de régimen. Cuando anunció ayer el acuerdo de alto el fuego, incluyó hasta a Irán en el «Dios los bendiga».

