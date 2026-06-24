Festival de arrieros y fabulaciones en Buey Arriba

De nuevo como cada junio, Buey Arriba acoge en el 2026, el Festival de arrieros y fabulaciones serranas, cita en la que se reconocen a quienes conforman con su trayectoria, la rica historia e identidad campesina, en la Sierra Maestra.

El encuentro en su XXIV edición se desarrollará los días 24 y 25 de junio, y conmemorará el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, rendirá tributo a la memoria del arriero Carlos Manuel Ponce Martínez, conocido como Piro Ponce y reconocerá al destacado arriero Lino Eliades Rodríguez Roblejo “El Chino”.

Según el programa iniciará este miércoles, con el desfile arrieril en la calle Coronel Liens frente al Museo Municipal, también tendrá lugar la Conferencia inaugural: “Aportes de los arrieros a la conservación, salvaguardia y adecuada utilización de los recursos naturales en el contexto local”, a cargo del Doctor en Ciencias Félix Vega Alba, en la institución museológica.

Incluye, ferias socioculturales, la proyección del Cine móvil, la noche de tradiciones, competencias y la apertura de exposiciones dedicadas a Fidel y a Carlos Manuel Ponce Martínez.

Asimismo, arrieros, narradores, comunitarios y amantes de la cultura serrana se unirán en el contexto del evento para compartir historias, música y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural del territorio.

El encuentro, único en su realización en nuestro país, reúne a destacados protagonistas de la actividad transportista, investigadores, escritores, artesanos y otros invitados que asisten no solo para presenciar las demostraciones y habilidades en el ejercicio de la profesión, sino a todo lo concerniente con su desempeño y la cultura popular.

Allí se celebra, y fui testigo el año anterior, del análisis de ponencias, procedentes de varios territorios, junto a conferencias acerca del tema, a cargos de especialistas, lo que ha de trascender por el aporte que hacen al desarrollo cafetalero y social en la intrincada geografía montañosa.

De ahí que urge agilizar la aplicación de las acciones que contribuyan a recuperar el crecimiento de la masa mular con la que hoy cuenta Granma para que sea posible el cumplimiento de tareas imprescindibles, ante la compleja situación económica que enfrenta el país.

La Demajagua