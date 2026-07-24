Judocas cubanos desde mañana en busca de medallas en Santo Domingo 2026 

Los equipos masculino y femenino de judo de Cuba estarán en acción desde mañana en el torneo de este deporte de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, certamen multidisciplinario que será inaugurado oficialmente está noche.

Según el sitio de los Juegos, para este sábado están previstas las preliminares y finales en las divisiones de 48, 52 y 57 para mujeres, y 60 y 66 kilogramos (kg), mientras que el domingo subirán a los tatamis los representantes de los 63 y 70 (f), y los de 73 y 81 kg (m), con escenario en el Pabellón de judo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Para el lunes las categorías de peso programadas son las de 78 y +78 (f), y las de 90, 100 y +100 kg (m), mientras que el martes será el por equipos mixto, programa que se debe oficializar en la reunión tecnica, en la que también se definirán los pareos de cada una de las divisiones.

Entre los cubanos escogidos sobresalen varios que ocupan lugares destacados del ranking mundial (RM), en especial el joven Jonathan Charón, quien aparece en el puesto 15 de los 60 kg, según la última actualización del listado.

También están Iván Felipe Silva (100 kg), ocupante del puesto 20, Andy Granda (+100 kg), en el 23, y Orlando Polanco (66 kg), en el 29, mientras que entre las mujeres resaltan Maylín del Toro (63 kg), en el 40, Dayanara Curbelo (+78 kg), en el 41, y Lianet Cardona (78 kg), en el 43.

El resto está más alejado, pero recordar que es en el RM, con los de la selección masculina, Naysdel Cardoso (90 kg), en el 125, Marlón Herrera (73 kg), en el 193, y Rubén Darío Romero (81 kg), en el 440.

La femenina se completa con Lian Benavides (57 kg), en el 80, Anisleydis Ur López (70 kg), en el 113, y Yainet Coronado (48 kg), en el 236.

Como parte de la preparación, fueron varios los torneos, entre estos dos clasificatorios para Santo Domingo: las copas centroamericanas y del Caribe de Panamá y Guatemala, en las que Cuba logró 24 medallas, 11 de oro, ocho de plata y cinco de bronce (6-4-1 y 5-4-4).

Los más destacados fueron Andy Granda, en más de 100 kilogramos (kg), con dos títulos, Orlando Polanco (66 kg/2-0-0) y Daili Sentmanat Despaigne (52 kg/2-0-0), seguidos por Maylín del Toro (63 kg/1-1-0), Jonathan Charón (60 kg/1-0-1), Marlon Herrera (73 kg/1-0-1), Dayanara Curbelo (+78 kg/1-0-1) y Anisleidys Ur López (70 kg/1-0-1).

A continuación aparecen Iván Felipe Silva (100 kg/0-2-0), Nayddel Cardoso (90 kg/0-2-0), Lianet Cardona (78 kg/0-2-0) y Yainet Coronado (48 kg/0-1-0) y Rubén Romero (81 kg/0-0-1).

Con esos resultados, Cuba logró clasificar su equipo masculino completo, y seis de las siete divisiones del femenino, con la 57 kilos sin el boleto hasta el momento, pero se logró.

Hasta ese momento, los mejores ubicados por el ranking centroamericano eran Granda, Charón, Polanco, Maylín y Daili, todos con el tercer lugar.

En el cuarto puesto aparecían Dayanara y Herrera, mientras que en el quinto estaba Lianet, y en el sexto, Cardoso (90 kg), acompañado en esa misma división por Amado Montes de Oca, pero en el octavo.

Silva se ubicaba en el séptimo, al igual que Anisleidys, Lianet, en el octavo, Romero, en el noveno, y Lían Benavides (57 kg), en el 15, a pesar de que algunas judocas de varios países repiten por encima de ella, e incluso anfitrionas.

Los cubanos solo participaron en dos de los cinco torneos clasificatorios.

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