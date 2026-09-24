Reunirá trigésimo segunda edición Fiesta de la Cubanía, principales expresiones de nuestra cultura

La TRIGÉSIMO segunda edición de la Fiesta de la Cubanía prevé desarrollarse del 17 al 20 de octubre próximo en Bayamo. El encuentro reunirá a las principales expresiones de nuestra cultura y mantendrá sus espacios fundamentales, a pesar de las complejidades actuales. En esta ocasión la cita estará dedicada al aniversario 205 natalicio de Francisco Vicente Aguilera y el 65 de la creación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Granma.