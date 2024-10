Autoridades despidieron a los integrantes de la Brigada de Linieros “Desembarco del Granma”

Son personas comunes, de apariencia y oficio común. Eso sí, les distingue algo formado a través de los años, un don que habita en almas nobles y sinceras: el amor por los demás.

Van para Baracoa, a poner sus manos sabías donde Óscar pusiera las suyas, destructoras. Dejan en casa, familias con las mismas adversidades que acontecen a otras. Pero van y con ellos, va #Cuba.

Alié Antonio Sánchez, Jefe de Brigada de Linieros de la Empresa Eéctrica Granma, dijo: ” Por #Guantànamo y por #Cuba, al llamado de la Patria, los eléctricos granmenses presente”.

El acto de abanderamiento y despedida de la Brigada de Linieros “Desembarco del Granma”, fue encabezado por Yudelkis Ortiz Barceló, Presidenta del Consejo del Defensa Provincial, y Yanetsy Terry Gutiérrez, Vicepresidenta.



” No ha habido una tarea, no ha habido un momento, no habido una circunstancia por muy difícil que sea, que no hayamos tenido una respuesta contundente, rápida la comprometida del sector de la Unión Eléctrica”…confiamos siempre en ustedes y lleven en alto la bandera de ser granmenses y expedicionarios de ese yate, que siempre va ser, aquí como parte de ese pedacito de #Cuba, donde se enarboló la luz a la libertad…es el compromiso con la Revolución “. Así les despidió Yudelkis Ortiz Barceló, Presidenta Consejo de Defensa Provincial.



En estos tiempos, cuando también existen desagradecidos, apuesto por el valor y la entrega de los trabajadores eléctricos. En la altura de las líneas dañadas o en lo hondo de centrales heridas, están, a pie de obra, como si su felicidad dependiera del bienestar ajeno. Con ellos, está segura la victoria.

Alfredo Brito