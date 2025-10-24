Comienza en Italia el XVII Encuentro de Cubanos Residentes en Europa

El XVII Encuentro de Cubanos Residentes en Europa (ECRE), inicia hoy en Italia con una marcha patriótica por las calles de Roma hasta la embajada de esa nación, donde se efectuará el acto inaugural de esa cita regional.

Un comunicado de los organizadores del evento señala que los delegados al ECRE se concentrarán a las 14:00 hora local frente al monumento al héroe italiano Giuseppe Manzini, en el centro de esta capital, desde donde partirán hacia la sede de la misión diplomática con banderas cubanas y consignas contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la Isla.

A esa demostración se unirán los participantes en el IV Festival Cultural Cuba va conmigo, que promueve los vínculos entre esa nación y sus artistas en el exterior, el cual abarca diversas manifestaciones como música, baile, pintura y literatura, un evento que por primera vez se realiza fuera del país antillano.

En la embajada cubana se realizará a las 15:30 el acto inaugural de la decimoséptima edición del ECRE, el cual iniciará con una ofrenda floral de las nuevas generaciones ante el busto del héroe nacional José Martí, cuya frase “Con todos y para el bien de todos” será el tema de este encuentro, el cual sesionará hasta el próximo 26 de octubre.

El pasado 28 de enero, durante una actividad en honor a Martí en ocasión del 172 aniversario de su natalicio, se lanzó oficialmente en Roma la convocatoria a esta nueva reunión regional de cubanos

Olga Lídia Priel, vicecoordinadora de las asociaciones de cubanos residentes en el Centro y Sur de Italia, señaló en esa oportunidad que quienes acudan a esta cita desde toda Europa lo harán “unidos por el amor hacia la tierra que nos vio nacer”.

El XVII ECRE se realiza en el marco del aniversario 130 de la caída en combate del héroe nacional, que se conmemoró el pasado 19 de mayo, y del próximo centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en jefe, Fidel Castro, a celebrarse el 13 de agosto de 2026.

Será una ocasión para intercambiar sobre temas de interés común, acerca del funcionamiento de las asociaciones de cubanos residentes en Europa, y se presentarán nuevos proyectos culturales, de solidaridad, así como iniciativas de aportes para la participación en el desarrollo económico del país.

También se abordará la relación de la nación con la emigración, las nuevas leyes migratorias, las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, y las formas para denunciar y enfrentarlo, así como a la guerra mediática contra el país caribeño.

Será una oportunidad para el intercambio de ideas y propuestas dirigidas al fortalecimiento de los vínculos con la Patria de sus residentes en el exterior, pues “nuestro pueblo necesita el mayor apoyo y solidaridad que seamos capaces de brindar”, expresó Priel al convocar al evento que hoy comienza.

