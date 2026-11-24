El ciclista cubano Douglas Parrado (equipo Rali Store) se alzó este lunes con el triunfo en la segunda etapa de la 46 edición de la Vuelta a Chiriquí 2026 y es el nuevo líder de la clasificación general individual.

En furioso esprint el holguinero impuso su potencia ante el masivo pelotón que cruzó la meta con tiempo de 3:24:54 horas tras devorar los 140.9 kilómetros en que consistió el riguroso y más extenso trayecto de las siete jornadas.

Su compañero de escuadra, el avileño Randol Izquierdo, aunque no pudo retener la camiseta de líder de la clasificación sub-23 que ganó ayer en esa categoría, tuvo otra fecha de buen desempeño al cruzar la línea de sentencia en sexto lugar con el mismo registro de Parrado.

La victoria de Douglas lo situó a la cabeza de los 71 concursantes con acumulado de 5:07:26 horas, delante del anterior líder, Víctor Jaen (Rali Store-Giant), quien está a solo seis segundos de diferencia.

En el escalón 12 aparece Randol a 20 segundos de Parrado, en tanto el máster matancero Joselín Piedra se acomodó en la plaza 32 a 29 segundos tras finalizar hoy la etapa en el lugar 37, pero a solo a nueve segundos del vencedor.

El éxito no solo catapultó a Douglas al lugar cimero de la clasificación más importante, también avanzó del segundo al primer escaño en el premio a la Combatividad al agregar a las 15 unidades por llegar primero a la meta, los cinco puntos que se adjudicó al dominar el primer embalaje intermedio de los tres disputados y ahora exhibe 35 en total.

En ese departamento, Izquierdo marcha noveno con seis unidades, mientras que entre los menores de 23 está en tercero y el artemiseño Hamlet Castillo en el duodécimo luego de que este lunes aseguró el puesto 43, otra buena actuación del joven corredor.

La tercera etapa cambiará de escenario este martes, pues corresponde la prueba contrarreloj individual de 27.5 kilómetros en el sector de Playa La Barqueta., la que puede ser determinante para muchos en sus aspiraciones de mantenerse entre los favoritos en la batalla por el título absoluto del giro.

El giro lo animan equipos integrados por ciclistas de Panamá, Costa Rica, México, Cuba, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Canadá y El Salvador, quienes pedalearán hasta el día 28 cuando completen los 649.5 kilómetros programados para las siete etapas.

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