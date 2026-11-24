El 21 de noviembre de 2026, más de dos mil personas llenaron el Théâtre de la Concorde, en París, para la Primera Cumbre de París contra la Oligarquía Internacional. La convocaron el Observatorio Internacional de la Fiscalidad, que dirige el economista Gabriel Zucman; la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT), copresidida por Jayati Ghosh y Joseph Stiglitz, y el Stone Center de la Escuela de Economía de París, con el apoyo de la alcaldía de la ciudad.

La cumbre acompañó la presentación del Manifiesto de París contra la oligarquía internacional, publicado el día anterior y firmado por más de un centenar de investigadores de todo el mundo. Entre ellos figuran los premios Nobel de Economía Daron Acemoglu, Esther Duflo, Paul Krugman y Joseph Stiglitz, junto a Thomas Piketty, Mariana Mazzucato, Lucas Chancel y Naomi Klein, y dirigentes sindicales como Sophie Binet (CGT, Francia), Paul Nowak (TUC, Reino Unido), Maurizio Landini (CGIL, Italia) y Luc Triangle (Confederación Sindical Internacional).

El dato que articula el manifiesto es contundente: en 1987, el patrimonio del 0,0001 % más rico del planeta —unos 1.500 hogares— equivalía al 3 % del PIB mundial; en 2026, ese grupo, que ya reúne casi 3.000 hogares, concentra el equivalente al 17 %.

Para los firmantes, esa riqueza no se guarda en lingotes: se traduce en capacidad para decidir el rumbo de las grandes multinacionales —incluido el desarrollo de la inteligencia artificial—, comprar medios y redes sociales y financiar la política. La pregunta deja de ser cuánto poseen los ultrarricos para pasar a ser qué decisiones colectivas pueden torcer gracias a lo que poseen.

Frente a ese diagnóstico, el texto reclama construir una “Internacional democrática” y propone cuatro líneas de acción: un impuesto mínimo a los ultrarricos —Zucman lo cifra en el 2 % anual sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros—, un gravamen excepcional para recuperar los impuestos que esas fortunas dejaron de pagar en los últimos quince años, más independencia para los medios y protección para los periodistas, y un nuevo modelo de propiedad, internacional y desprivatizado, para las empresas de inteligencia artificial.

Para comprender cómo se llegó a esa formulación, el Observatorio de Medios de Cubadebate examinó las publicaciones difundidas entre el 1 de enero y el 23 de noviembre de 2026 en torno al término “ultrarricos” en cuatro idiomas —español, inglés, francés e italiano— en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok, emitidas por medios, organizaciones, dirigentes políticos, influencers y marcas.

Quiénes estuvieron en París

La jornada se organizó en tres plenarias, cada una abierta por una figura de referencia, seis mesas redondas, un ciclo de cine-debate y un acto de cierre con dirigentes políticos y sindicales.

Plenaria Apertura Panelistas IA: por una propiedad universal del conocimiento Esther Duflo Christy Hoffman, Isabelle Ferreras, Cecilia Rikap Medios: liberar el debate público del dominio de los milmillonarios Paul Krugman Naomi Klein, Pierre Rosanvallon, Mónica Martínez-Bravo, Lea Ypi Fiscalidad: combatir la secesión de los ultrarricos Joseph Stiglitz Gabriel Zucman, Jayati Ghosh, Dave Regan, Thomas Piketty

Las mesas redondas abordaron la “economía antifascista” con Isabella Weber, la lucha contra la oligarquía en Estados Unidos, la relación entre filantropía e impuestos, el periodismo de investigación y los reclamos de herederas como Abigail Disney y Marlene Engelhorn, que piden pagar más. El cine-debate incluyó Data Center Drought, sobre el consumo de agua de los centros de datos, y una conversación con la periodista brasileña Patricia Campos Mello titulada “Oligarcas tecnológicos en las urnas: lecciones de Brasil”.

Al acto de cierre asistieron, entre otros, el chileno Gabriel Boric, el brasileño Fernando Haddad, Winnie Byanyima, la italiana Elly Schlein, la alemana Ines Schwerdtner, el británico Zack Polanski y los congresistas estadounidenses Pramila Jayapal y Ro Khanna.

La presencia de Dave Regan en la mesa fiscal tiene un significado propio: preside el sindicato de trabajadores de la salud SEIU-UHW e impulsó en California la Proposición 40, un impuesto a los milmillonarios que las urnas rechazaron a comienzos de noviembre, después de que sus opositores invirtieran más de 330 millones de dólares para derrotarla.

Hallazgos. Una conversación con varios calendarios

Gráfica 1. Evolución mensual de las publicaciones sobre ultrarricos (1 de enero-23 de noviembre de 2026).

La serie reúne 3.234 publicaciones. Abril registra el mayor volumen mensual (372), seguido de junio (334), marzo (321), febrero y agosto (315 cada uno). Noviembre acumula 314 en apenas 23 días, de modo que en promedio diario encabeza el año: 13,7 publicaciones por día, frente a 12,4 en abril.

El dato muestra dos cosas a la vez. La conversación sobre las grandes fortunas recorrió todo 2026, impulsada por calendarios distintos —foros internacionales, iniciativas legislativas, campañas electorales—; y noviembre, con la votación californiana, el Manifiesto de París y la cumbre, concentró el ritmo más intenso del período.

París no inaugura la controversia: le da un marco común. El manifiesto reúne cuestiones que suelen tratarse por separado —fiscalidad, desigualdad, concentración mediática y poder tecnológico— y las presenta como partes de un mismo problema: la capacidad de una pequeña élite económica para acumular una influencia que desborda las fronteras nacionales y los mecanismos habituales de control democrático.

Enero: Davos y la desigualdad como problema de poder

El año comenzó con el Foro Económico Mundial de Davos (19 al 23 de enero) como escenario. Coincidiendo con la reunión, Oxfam publicó un informe según el cual el patrimonio conjunto de los milmillonarios alcanzó los 18,3 billones de dólares, tras crecer más del 16 % durante 2025. La organización advirtió que esa acumulación es también un problema de distribución del poder, porque otorga recursos para influir en elecciones, decisiones de gobierno, medios y plataformas tecnológicas.

Ese mismo enero, casi 400 millonarios y milmillonarios de 24 países —entre ellos el actor Mark Ruffalo y la heredera Abigail Disney— firmaron una carta abierta que pedía a los gobernantes reunidos en Davos gravar a las grandes fortunas. Una encuesta encargada por Patriotic Millionaires a 3.900 personas con más de un millón de dólares en activos reveló que el 77 % de ellas considera que los ultrarricos compran influencia política. Que el reclamo procediera de los propios sectores privilegiados amplificó su alcance.

En las redes, la conversación recogió ese clima. Entre las publicaciones analizadas figuran una de The Other 98%, del 21 de enero, que reclama elevar los tributos a los más ricos; otra de Occupy Democrats sobre millonarios favorables a una mayor imposición, y una de The Guardian, del 10 de enero, sobre la minoría situada en la cúspide de la distribución patrimonial.

Davos anticipa el núcleo del Manifiesto de París: la concentración de riqueza vista como capacidad de una minoría para condicionar las instituciones y la circulación de la información.

Marzo y abril: de la denuncia a las propuestas fiscales

En marzo la conversación encontró traducción legislativa. El 2 de marzo, Bernie Sanders y Ro Khanna presentaron una iniciativa para aplicar un impuesto anual del 5 % sobre la riqueza de los milmillonarios estadounidenses. El 26 de marzo, Elizabeth Warren, Pramila Jayapal y otros legisladores renovaron su propuesta de gravar los patrimonios superiores a 50 millones de dólares. Ambas iniciativas circularon en las publicaciones registradas, incluidas entradas de la propia Warren en Facebook e Instagram. Khanna y Jayapal estarían ocho meses después en el cierre de la cumbre de París.

Abril, el mes de mayor volumen, sostuvo los argumentos sobre fiscalidad progresiva, capacidad contributiva y financiamiento de los servicios públicos. Una publicación de Bill Maher del 25 de abril contrapone el enriquecimiento de las grandes fortunas al malestar económico de la mayoría. El lenguaje de la justicia distributiva convive aquí con un encuadre moral —la distancia entre el privilegio y las dificultades cotidianas— y con demandas legislativas concretas.

Gráfica 2. Encuadres presentes en la conversación sobre ultrarricos.

Mayo a octubre: California, la batalla que anticipó París

Entre mayo y octubre conviven debates sobre impuestos, vivienda, elecciones, consumo de lujo y negocios. Uno de los mensajes con mayor interacción, publicado por Pubity el 25 de mayo, recupera una intervención de Mark Ruffalo a favor de elevar los impuestos a milmillonarios y corporaciones.

En agosto, un mensaje de Los Angeles Times abordó la disputa por la Proposición 40 de California: un impuesto único del 5 % sobre el patrimonio de los cerca de 200 milmillonarios del estado, destinado a sostener el sistema de salud frente a los recortes federales. El desenlace ilustra con precisión la tesis del manifiesto. Según la agencia AP, un comité financiado por figuras de la industria tecnológica reunió más de 333 millones de dólares para derrotar la medida; solo el cofundador de Google, Sergey Brin, aportó más de 100 millones, y el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, 45,6 millones. El gasto total en torno a la votación superó los 400 millones, y la propuesta fue rechazada en las urnas en noviembre. Sus impulsores anunciaron que volverán a presentarla.

En este tramo se hace visible que los espacios de emisión construyen sentidos distintos: las cuentas políticas y activistas formulan demandas y señalan responsables; los medios generalistas combinan la noticia institucional, la controversia y sus consecuencias; las publicaciones de entretenimiento y estilo de vida exhiben el lujo sin cuestionarlo. Una misma concentración de riqueza aparece así como un problema estructural que exige respuestas políticas, como una controversia económica abierta o como una expresión de éxito individual. Los medios no solo informan sobre los ultrarricos: contribuyen a cuestionar, normalizar o volver aspiracional su posición en la sociedad.

Noviembre: París reúne tres formas de concentración del poder

El Manifiesto de París articula una cadena más amplia que las críticas fiscales aisladas: riqueza concentrada, control empresarial y mediático, influencia política y tecnológica. Sus ejemplos son explícitos. Cuando Elon Musk compra Twitter y la pone al servicio de sus causas ideológicas, se degrada el debate público en todo el mundo; cuando Donald Trump recorta el impuesto de sociedades y desmantela las normas de transparencia financiera, se benefician oligarcas de todo el planeta; cuando un puñado de magnates tecnológicos decide cubrir la Tierra de centros de datos que devoran energía y agua, es el planeta entero el que paga el costo.

La propuesta de un modelo de propiedad internacional y desprivatizado para las empresas de inteligencia artificial es la dimensión más novedosa respecto de las consignas tributarias que circulaban desde comienzos de año. Y el calendario siguió moviéndose después de la cumbre: el 23 de noviembre, Pedro Sánchez anunció en España una propuesta de gravamen a las fortunas de más de 100 millones de euros, con una recaudación estimada de 2.000 millones anuales para políticas sociales. En declaraciones a EFE en el marco de la cumbre, Gabriel Zucman había expresado su expectativa de que España sostenga el liderazgo internacional de esa iniciativa.

Gráfica 3. Publicaciones según el vocabulario temático predominante.

En la conversación del año, el vocabulario fiscal aparece en 825 publicaciones, el político-democrático en 729, el tecnológico en 314, el de desigualdad y redistribución en 285 y el de medios y circulación informativa en 227. Cada uno corresponde a un encuadre: el económico conecta riqueza, impuestos, servicios públicos y desigualdad; el político incorpora elecciones, donaciones y capacidad de influencia; el tecnológico pregunta quién controla las empresas, las infraestructuras de datos y los modelos de IA; el moral contrapone lujo, privilegio y dificultades materiales. París enlaza estos registros en una explicación sistémica que, durante el año, circulaba fragmentada.

Tecnológicas, Estado y poder militar

La plenaria inaugural, dedicada a la inteligencia artificial, partió de una constatación: la IA se construye con conocimiento acumulado colectivamente, pero sus modelos más potentes están en manos de un puñado de empresas, casi todas estadounidenses. Christy Hoffman, secretaria general de UNI Global Union, anticipó que defendería en el panel que buena parte de ese conocimiento proviene de los propios trabajadores, cuyas llamadas y pulsaciones de teclado alimentan los sistemas automatizados. Junto a ella participó Isabelle Ferreras, socióloga de la Universidad de Lovaina y autora de una propuesta para democratizar el gobierno de las empresas.

La economista argentina Cecilia Rikap, profesora del University College London y autora de The Rulers: Corporate Power in the Age of AI and the Cloud, llegó a la mesa para discutir cómo la propia tecnología refuerza la oligarquía internacional. En sus trabajos recientes —entre ellos una entrevista publicada en septiembre por Capire— Rikap documenta que el Departamento de Defensa de Estados Unidos depende desde hace años de tecnología provista por las grandes tecnológicas del país, bajo la forma de servicios de “caja negra”.

Señala que un informe encargado durante el primer gobierno de Trump y firmado por directivos de esas compañías reclamó una inversión pública masiva en IA para la defensa, con China como amenaza principal; que la misma tecnología sostiene la vigilancia y la persecución de migrantes por parte del ICE, y que, cuando otros Estados intentan gravar o regular a estas empresas, Washington responde con aranceles y presiones económicas y políticas. Rikap incluye entre las tecnologías que una agenda de soberanía digital debe rechazar el uso de la IA generativa y las herramientas automatizadas para la defensa y la guerra.

Zucman, por su parte, sostuvo en declaraciones a la agencia EFE que la riqueza extrema otorga poder para influir en la política y en las elecciones “incluso en el curso de las guerras”, y citó el caso de Elon Musk, cuya red satelital Starlink se convirtió en infraestructura de comunicaciones del frente ucraniano y cuyo uso quedó sujeto, en momentos decisivos, a decisiones de un particular.

El resultado es un circuito en el que las mismas corporaciones que concentran datos, capacidad de cómputo y plataformas de comunicación son también proveedoras del aparato militar y de seguridad de la principal potencia del mundo, y cuentan con la protección de ese Estado cuando otros países intentan regularlas.

Por eso, para los firmantes, democratizar la tecnología no se reduce a exigir más competencia, sino que implica discutir quién es dueño de las infraestructuras estratégicas y quién decide sobre ellas. Para los países del Sur Global, esa discusión es también una cuestión de soberanía y de desarrollo.

Discusión. ¿De los privilegios a quién gobierna?

Durante 2026 se sostuvo una conversación sobre desigualdad y tributos, con referencias recurrentes al poder político de las grandes fortunas. París la reordena y la vincula con el control de los medios y de la inteligencia artificial.

Criticar los beneficios fiscales, denunciar la influencia de los dueños de plataformas y proponer la desprivatización de la IA son operaciones distintas: la primera apunta a la redistribución; la segunda, al pluralismo y la autonomía informativa; la tercera, a las reglas de propiedad y gobierno de tecnologías estratégicas. La contribución de París consiste en reunirlas bajo una preocupación común: que una minoría económica acumule a la vez recursos financieros, influencia política y control sobre infraestructuras esenciales para la sociedad.

California ofrece la prueba práctica de ese argumento. Allí, fortunas surgidas de la industria tecnológica movilizaron recursos sin precedentes para derrotar un impuesto destinado a la salud pública. Y el vínculo entre esas corporaciones y el aparato de defensa estadounidense muestra que la concentración tecnológica no es solo un asunto de mercado: es también un asunto de poder estatal y de equilibrio internacional.

Conclusiones

Primera. El debate sobre los ultrarricos recorrió todo 2026. Tuvo hitos en Davos, en las iniciativas legislativas de marzo y en la batalla californiana, y alcanzó en noviembre su ritmo diario más alto, cuando confluyeron la votación en California, el Manifiesto de París y la propuesta española.

Segunda. Sobre la riqueza extrema circulan relatos diferentes: la crítica redistributiva, la disputa partidaria, la exhibición del lujo y el análisis del poder empresarial. Las mismas palabras sirven a objetivos comunicativos distintos, y los medios participan en esa disputa al cuestionar, normalizar o volver deseable la posición de los más ricos.

Tercera. El 21 de noviembre representa un hito de articulación: el Manifiesto de París vincula explícitamente patrimonio, medios e inteligencia artificial, y convierte preocupaciones dispersas en un programa común.

Cuarta. La dimensión tecnológica incorpora una pregunta geopolítica. Las grandes tecnológicas estadounidenses no son solo empresas: son proveedoras del aparato militar y de seguridad de su país y cuentan con su respaldo frente a otros Estados. Discutir su propiedad es discutir soberanía.

Quinta. El escenario que se abre es de construcción. Las propuestas ya tienen forma —un impuesto mínimo global a las grandes fortunas, la recuperación de lo no tributado, medios independientes y una IA de propiedad pública e internacional—, tienen respaldo académico y sindical, y encuentran eco en gobiernos y parlamentos de varios países. La derrota en California mostró el poder del adversario, pero también una agenda que no se retira pues sus impulsores anunciaron que volverán a intentarlo.

El desafío ahora es convertir la convergencia de París en la “Internacional democrática” que reclama el manifiesto: coordinar fuerzas para que la riqueza extrema deje de fijar las reglas del juego democrático.

Nota metodológica

Se analizaron 3.234 publicaciones fechadas y enlazadas entre el 01/01/2026 y el 23/11/2026, en español, inglés, francés e italiano, en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok. Se efectuaron recuentos por mes y plataforma, se calculó el promedio diario mensual y se clasificaron los contenidos mediante diccionarios multilingües de palabras clave; una misma publicación puede contener más de un vocabulario temático.

Cubadebate