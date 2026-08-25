Granma enfrenta los retos de la zafra cafetalera

Cuando inicia la zafra cafetalera, la provincia de Granma, enfrenta los retos que implica, en las condiciones actuales, el revertir los insuficientes resultados de las últimas cosechas.

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De su favorable desarrollo y transformación gradual,  en el proceso productivo,  depende del  cambio en la gestión empresarial y  la situación financiera que arrastra de antaño  esta rama.

Las acciones  emprendidas,  como parte del programa de gobierno  para el 2026, dinamizan la  recuperación, lo  cual no admite más dilación en  el compromiso de alcanzar el crecimiento productivo, hacerlo con eficiencia económica y el máximo de calidad en el grano.

Exige del  fortalecimiento de las comisiones de la zafra, a nivel de municipio y bases, potenciar la incorporación a la recolección de la fuerza de trabajo interna y la participación popular, donde sea posible, junto a la aplicación  de alternativas para superar  las limitaciones en  la adquisición de algunos insumos.

Ha de ser una cosecha compleja que precisa de labor  intencionada en  la ejecución de las tareas y la adopción de medidas  que aseguren  los volúmenes y la calidad del grano, desde el acopio en el campo y traslado, teniendo en cuenta  las carencias en la transportación e insuficiente disponibilidad de combustible, además del deterioro de los viales.

Aplicar todas las variantes para que el café se beneficie en el primer escalón del proceso, además de disponer de las suficientes arrias de mulos, programa este del que pende también el progreso integral  de las zonas del Plan Turquino.

Asimismo, resulta decisivo impulsar el plan de siembra  en el que no puede faltar el empleo de buenas prácticas agrícolas y el manejo ecológico con el uso de abonos orgánicos y la conservación de la biodiversidad en las fincas, esenciales para mantener un ecosistema saludable, lo que a su vez favorecerá el imprescindible crecimiento en los rendimientos del cultivo.

Al respecto, son reportadas la presencia de los primeros volúmenes de  granos  en los centros de beneficios para su posterior comercialización  tras  la recolección que involucra a cientos de familias campesinas y la  contribución de los integrantes  de las brigadas de alta productividad.

La provincia cuenta con más de nueve mil hectáreas  destinadas a producir el café, en cuatro empresas, de ellas tres agroforestales y una integral, con 172 unidades y seis granjas del Ejercito Juvenil del Trabajo;  y más del 74 por ciento de la producción está  bajo la responsabilidad del movimiento  cooperativo y campesino.

Coloroma, nueva marca de café cubano

De la especie Robusta  y  con elaboración artesanal se obtuvo una nueva marca de café denominada Coloroma,  en la Estación de investigación agroforestal  Guisa, ubicada en el municipio de igual nombre, en la provincia de Granma.

La venta en polvo del  producto  recién inició  en el territorio oriental, en paquetes  contentivos de 125   y  250 gramos a  un  precio de 300 y 600 pesos, respectivamente,  en moneda nacional.

Según directivos de la entidad,  la  marca es resultado de  proyectos de investigación Más Café II de la agencia  italiana para la cooperación y  desarrollo del sistema  forestal  sostenible  en condiciones de montaña  a nivel territorial.

En cuanto al café Robusta, como su nombre indica es procedente de un arbusto más resistente que el Arábigo, por lo que se cultiva en mayor tipo de cultivos. Su concentración de cafeína es mayor, siendo de un 2-3 por ciento  y pequeño el grano. Se caracteriza por tener un gusto más firme y amargo, textura  áspera y  utiliza normalmente como mezclas.

La Demajagua

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