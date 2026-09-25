Avanza en la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales empresa cárnica Valle Rojo de Granma

La empresa cárnica Valle Rojo de Granma avanza en la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, cuya aprobación estuvo a cargo de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros.

Periodistas: César Vanega Lozada

En la entidad se aprobó el método de ejecución del sistema de trabajo. Además, se labora en la conformación estructural y en la plantilla de cargos.

​Según su director general, Roger Diego Fernández Bolaños, la corporación asumirá estructuras organizacionales que no le eran propias, un procedimiento que complejiza las operaciones. A esto se suma el hecho de que en el colectivo ya se perfilaban modificaciones en su funcionamiento, entre ellas la administración de una plataforma en internet para ventas en divisa, un encadenamiento con productores de carne porcina y la apertura de un establecimiento minorista.

​Fernández Bolaños resaltó también que restan aspectos por ejecutar para que la gestión sea lo más completa posible y ofrezca diversas oportunidades de crecimiento.

​Valle Rojo pretende recuperar los altos niveles alcanzados en el pasado, tanto en producción y venta como en su alcance hacia otros mercados, lo cual debe ser una consecuencia de la aplicación de estas transformaciones, listas para implementarse en toda la nación.

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