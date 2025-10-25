Artistas de 17 países asistirán a Noviembre Fotográfico en Cuba

Alrededor de 200 artistas del lente de 17 países participarán en la edición 19 del evento Noviembre Fotográfico, que desde el próximo 1 de noviembre desplegarán sus obras en diferentes espacios expositivos de esta capital.

Convocada por la Fototeca de Cuba y bajo el eslogan “Sigue buscando en lugares donde no hay nada”, el encuentro internacional de la imagen promete un programa renovado y atractivo a los admiradores de esta manifestación de las artes visuales.

Según los organizadores de la cita, hasta el momento confirmaron su participación 128 fotógrafos cubanos y 74 extranjeros, en representación de Argentina, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, España, Rusia-Francia, Guadalupe, Guatemala, Italia, Japón, Venezuela, Alemania, México, Uruguay y Ecuador.

Al certamen se unirán como invitados 21 artistas y 14 proyectos colectivos. Las provincias cubanas de Pinar del Río, Matanzas, Camagüey y Guantánamo se integran al certamen con proyectos relevantes.

En conferencia de prensa reciente, la fotógrafa y directora de la Fototeca de Cuba, Lissette Solórzano, informó que la cercana edición homenajeará los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas y de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Canadá. La agenda incluye asimismo una exposición dedicada al fotógrafo y antropólogo brasileño Pierre Verger en Factoría Habana y un coloquio en tributo al centenario del maestro cubano de la fotografía Raúl Corrales en la Fundación Ludwig.

También se realizarán intervenciones urbanas en la Plaza Vieja por el cumpleaños 506 de esta capital y el programa digital de entrevistas “Cuenta atrás”, cuyas cápsulas serán difundidas en redes sociales.

En esta edición se premiará el trabajo de jóvenes talentos que hacen de la fotografía un estilo de vida y el medio a través del cual devuelven un entorno hermoso, complejo o resplandeciente.

