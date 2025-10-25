Trabajan en protección de recursos en sector agropecuario, ante la amenaza de Melissa

Los agricultores del sector agropecuario trabajan en la protección de los recursos ante el posible paso de la tormenta tropical Melissa, por la provincia de Granma.

FOTO/Luis Carlos Palacios Leyva (Archivo)

Tras decretada la fase informativa por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil se activaron las medidas para asegurar la alimentación de la población.

Se cosecha los cultivos que pueden sufrir daños durante el evento meteorológico, esencialmente las viandas que se encuentran en lugares bajos, que están aptas y pueden perderse como consecuencia de las inundaciones.

También, en la recolección de otros productos que no son perecederos, no se echan a perder y estarán disponibles, al cesar la intensa lluvia, para su distribución en los mercados y placitas. De esa manera se dispondrá de una reserva alimenticia.

Asimismo, se labora en preservar los semilleros que respaldan las siembras de varios cultivos y en el desagüe de los campos, como parte de la campaña de siembra de frío y de algunas áreas que garantizan, el abastecimiento de los próximos meses.

Otra medida es el traslado hasta lugares altos y seguros del ganado que se encuentran en zonas bajas con peligro de inundación y que puedan provocar ahogamientos.

La Demajagua