Muestra fotográfica en Italia sobre Fidel Castro durante el XVII ECRE (+Fotos)

Una exposición fotográfica sobre el Comandante en jefe Fidel Castro fue inaugurada hoy en Roma en el marco del XVII Encuentro de Cubanos Residentes en Europa y del IV Festival Cultural Cuba va conmigo.

La muestra Fidel Fotografía que recoge imágenes del líder revolucionario, es de la autoría de su hijo, Alex Castro, reconocido artista del lente, y fue presentada por Indira Fajardo, presidenta del Instituto Cubano de la Música (ICM), ante los delegados a ambos eventos que sesiona en el hotel capitalino Roma Aurelia Antica.

La también diputada cubana expresó que se trata de imágenes únicas, captadas por el artista “al padre, al estadista, al protagonista de una de las obras más hermosas de Latinoamérica y el mundo, la Revolución cubana”.

La cercanía del autor a Fidel “le permite construir con su obra una narrativa donde lo íntimo y lo político se entrelazan”, señaló Fajardo sobre esta exposición en Italia, que se inscribe entre las actividades que se celebran en todo el mundo por el centenario del natalicio de Fidel Castro, que se conmemora el próximo 13 de agosto de 2026.

Durante esta segunda jornada del XVII ECRE, que se extenderá hasta el 26 de octubre, se realizará además la presentación del proyecto “Martí ilumina los cien años de Fidel”, además de la exposición “Palabras para Fidel”, de la autoría de la fotógrafa y escritora Juana Dignorah Laza, en homenaje al líder histórico de la Revolución cubana.

Este evento regional de nacionales de la Isla radicado en Europa, inició el pasado 24 de octubre, con una marcha por Roma, a la que se sumaron miembros del cuerpo diplomático acreditado, representantes de partido políticos italianos, organizaciones sociales y grupos solidarios con la nación antillana.

Las calles de esta capital se inundaron con banderas cubanas, carteles patrióticos, también en apoyo a Venezuela ante las amenazas norteamericanas, a Palestina ante la agresión israelí y a las causas más nobles en el mundo.

Los participantes en el XVII ECRE corearon durante el recorrido, que se extendió hasta la embajada de Cuba en Italia, consignas en apoyo al proceso revolucionario cubano y de condena al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra esa nación.

La embajadora cubana, Mirta Granda, les expresó la seguridad de que “durante las jornadas de estos días aflorará el diálogo que siempre nos une” con “la patria en el lugar cimero”.

Por su parte Olga Lidia Priel, vicecoordinadora de las asociaciones de cubanos residentes en el Centro y Sur de Italia, y una de las organizadoras de esta cita, manifestó que “en las tres jornadas de trabajo del ECRE seremos capaces de abrazarnos para continuar apoyando a nuestro país, que nos necesita”.

