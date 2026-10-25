Para incentivar el desarrollo agrícola en el campo

En el eje temático 7 de las Transformaciones económicas y sociales aprobadas, recientemente, están las herramientas para lograr incentivar el desarrollo de la producción agrícola y de los campos, en la provincia de Granma

Alcanzar primero, la recuperación productiva y mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales con gradualidad, ha de propiciarse a corto y mediano plazos, lo cual no será tarea fácil en el actual contexto económico que vive el país.

Mientras, las cooperativas agropecuarias cuentan con respaldo jurídico, para incrementar las producciones que satisfagan las necesidades alimentarias de la población y el progreso de las familias en estos parajes.

El propósito precisa de calidad en la implementación de los cuerpos legales que sustentan los profundos cambios en el manejo de los recursos humanos, naturales y materiales y en la gestión de los encargados de dirigir a los protagonistas y los procesos que buscan la transformación.

Rogelio Solano Socarrá, jefe de Departamento en la Delegación provincial del Ministerio de la Agricultura, en declaraciones a la prensa, refirió la necesidad de estudiar las disposiciones legales y dominarlas al detalle como garantes de resultados que cambien la vida rural, atraigan inversiones, proyectos, fuerza de trabajo y fructifiquen en más alimentos para el pueblo.

Al respecto, insistió en las ventajas de la autonomía que brindan las nuevas disposiciones y llamó a aprovecharlas en beneficio de la producción y del bienestar de los hombres y mujeres que trabajan la tierra para obtener mayores riquezas.

¨Para que la producción agropecuaria se desarrolle hay que trabajar, gestionar capital, tecnología e insumos, generada con la entrega de tierra a todos los actores económicos estatales y privados, interesados en ponerla a producir¨, subrayó el funcionario.

Solano Socarrá dijo que las transformaciones contribuirán a romper trabas burocráticas y exigen ahora del correcto accionar, para su materialización en cada territorio, por los colectivos y directivos responsabilizados con esta decisiva tarea.

La Demajagua