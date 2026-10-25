Incorporan 44 vehículos eléctricos al transporte de cargas de Salud

Un total de 44 nuevos vehículos eléctricos de carga, con capacidad de 3.2 toneladas cada uno, fueron adquiridos y distribuidos hacia todas las provincias del país para apoyar el traslado de medicamentos, insumos médicos y otros recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones de Salud Pública.

Así lo informó el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, a través de su perfil en Facebook, donde precisó que la incorporación de estos medios busca atender parte de las necesidades de transportación del sector, en medio de las limitaciones de combustible que enfrenta el país.

De los vehículos adquiridos, 20 fueron destinados a La Habana, donde serán operados por la empresa estatal Transmed, mientras que en el resto de las provincias estarán a cargo de las empresas provinciales de transporte.

Transmed inició sus operaciones en febrero de este año, concebida para garantizar la movilidad del personal de la Salud y apoyar servicios sensibles vinculados a pacientes y su creación fue resultado de la coordinación entre el Ministerio del Transporte, el Ministerio de Salud Pública, el Gobierno provincial y otras instituciones, ante la necesidad de sostener los servicios del sector en el actual contexto económico.

Rodríguez Dávila explicó que la adquisición forma parte de los proyectos impulsados por el Gobierno mediante el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, destinados a mejorar la transportación de pasajeros y cargas, así como a contribuir a la transición energética del sector.

El titular reconoció que los recursos financieros disponibles son limitados frente a las necesidades existentes, por lo que se priorizan actividades esenciales, entre ellas el apoyo a la Salud Pública.

«No cubren todas las necesidades, pero continuamos dando pasos en función de mejorar los servicios de transportación», señaló.

Asimismo, precisó que la compra de los vehículos incluye insumos para su mantenimiento y las reparaciones necesarias, con vistas a garantizar una adecuada explotación y prolongar su vida útil.

Como parte del proyecto, también fueron contratadas estaciones de carga con paneles solares fotovoltaicos, que permitirán respaldar energéticamente estos y otros medios eléctricos adquiridos.

Periódico Granma