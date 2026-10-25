Amazonía colombiana perdió más de mil hectáreas en segundo trimestre

La Amazonía colombiana perdió mil 270 hectáreas de superficie boscosa entre abril y junio de este año, alerta hoy un boletín divulgado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

De acuerdo con la fuente, la cifra representa un incremento de 72 hectáreas si se le compara con idéntico periodo del año precedente, pero permanece por debajo de las mil 419 hectáreas afectadas hace dos años.

Las áreas deforestadas se concentran en siete departamentos, de los cuales Guaviare fue el más dañado al concentrar el 38 por ciento, seguido por Meta con 25 por ciento y Amazonas con 19 puntos porcentuales.

La pérdida boscosa registrada en el segundo trimestre es mucho menor que la reportada en el trimestre anterior que sumó 37 mil 660 hectáreas.

Según advierten analistas, los primeros tres meses del año coinciden con la temporada de quemas y talas masivas, mientras que el segundo trimestre se caracteriza por un régimen de lluvias que dificulta estas prácticas contrarias a la ley.

El informe también reveló que 14 Parques Nacionales Naturales sufrieron a causa de la deforestación.

Las situaciones más alarmantes se constataron en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Nacional Natural Río Puré y la Sierra de la Macarena.

Añadió asimismo el Ideam que el lapso entre abril y junio fue el primer trimestre en una década en el que no se detectaron núcleos activos de deforestación, lo cual significa que no se detectaron focos de destrucción persistente o concentrada de bosques.

Esto no implica el fin de la tala, aclaró el organismo, pues se registraron pérdidas de forma dispersa en todo el país.

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