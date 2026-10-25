Luchas comunes caracterizan las relaciones entre Cuba y Guinea Ecuatorial

Guinea Ecuatorial siempre estuvo al lado de Cuba en las luchas por la justicia social, afirmó el embajador de la nación africana, Mariano Ebang Ebang Anguesomo, en entrevista exclusiva en alusión a las acciones que se realizarán en la ONU el 27 y 28 de octubre.

En esos días en Naciones Unidas, se someterá a votación el Informe que cada año presenta Cuba bajo el título “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, y que en el periodo del primero de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026 asciende a más de ocho mil 083 millones de dólares, un 7% superior a la cifra reportada en el periodo anterior.

El diplomático hizo referencia al establecimiento de relaciones entre los dos países que data de 1972, luego de proclamarse la soberanía del país el 12 de octubre de 1968.

Durante las cinco décadas de existencias ambas naciones han mostrado el firme compromiso por incrementar sus vínculos de cooperación en diversas áreas estratégicas, consolidando así una relación bilateral basada en la solidaridad y el respeto mutuo.

A Guinea Ecuatorial la colonizó España, lo mismo que a Cuba. Nos unieron vínculos históricos y culturales, pero además el idioma, comentó el diplomático, con estudios concluidos recientemente en Cuba de Licenciado en Derecho.

Relató cómo fueron deportados a su país cubanos en el siglo XIX, por rebelarse contra la opresión y la dominación colonial española antes de comenzar las guerras independentistas en la isla caribeña.

En Malabo se encuentran vestigios de aquellos cubanos, como sus apellidos porque al recibir la libertad formaron familias, y de hecho, hay un monumento en la capital que recuerda el horror vivido y la comunidad fundada, destacó el embajador.

Acerca de los intercambios actuales, dijo: Ambos gobiernos tienen firmado varios acuerdos de gran relevancia para el desarrollo económico de mi país en sectores como la pesca, minería, agricultura y medioambiente, pero los de mayor alcance han sido en educación con la formación de jóvenes en Cuba y en salud con la presencia de una brigada médica.

Aseguró que se exploran áreas como el turismo, los combustibles, la veterinaria, la biotecnología, así como la asistencia técnica en varias especialidades.

Los dos países defendemos la soberanía y estamos en contra a las presiones de las naciones occidentales y colonizadoras. Siempre hemos apoyado a Cuba para que se ponga fin al bloqueo y somos miembros activos del Grupo de los 77 más China, manifestó.

Recordó que, en el 2025, el Primer Ministro cubano, Manuel Marrero Cruz visitó su país e intercambió con Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y Teodoro Nguema Obiang Mangue, presidente y vicepresidente, respectivamente.

Cuba ha sido visitada en varias ocasiones por autoridades sanitarias ecuatoguineanas al más alto nivel para actualizar y reforzar los acuerdos en materia de salud. También se recibió en La Habana la visita de dirigentes del sector de la educación y de parlamentarios, así como de la cancillería. Nos sentimos satisfechos con el nivel de intercambio alcanzado, consideró.

Al conmemorarse el aniversario 58 de la independencia de la República de Guinea Ecuatorial el 12 de octubre último, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba divulgó un mensaje de felicitación para acentuar: “Reiteramos nuestra voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos amistosos y de cooperación entre ambos países”.

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