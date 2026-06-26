Cauto Cristo: una estrategia para defender su identidad

El doctorando por la Universidad de Granma, Luis Catimerio Cedeño Rodríguez, del sistema educativo local, propone una metodología para el tratamiento a este proceso dentro de los contenidos históricos en el duodécimo grado.

Al análisis de toda esa riqueza cultural desde lo particular, debe sumarse una forma de entender la historia nacional.

Los impactos de la práctica educativa, a partir de esta experiencia, permitirán desarrollar procesos de enseñanza de mayor calidad en el contexto del perfeccionamiento de la educación.

Por la importancia de este estudio, nuestro semanario compartió interrogantes con el investigador:

¿Por qué abordar esta temática desde la ciencia?

Desde la ciencia es que se logra cualquier objetivo que se propone el ser humano. El estudio El patrimonio identitario campesino, se pone de manifiesto en la dialéctica marxista de hablar de una historia completa, que incluya a todos los elementos de la sociedad. La historia del hombre común, la historia cultural, la historia social, no la podemos soslayar. Esta investigación va precisamente a ese patrimonio, esas tradiciones personales y familiares, que tributan a la historia nacional, e incluso, universal. El aprendizaje significativo lleva por esencia la motivación y ahí es donde los estudiantes se sienten identificados, con sus familias, con sus lugares de nacimiento. Así la historia les parece más cercana. Y la historia es la máxima expresión de la cultura. La historia no es la suma de hechos, sino eso que nos identifica, que nos corre por las venas. El campesinado que ha sido uno de los sectores de la sociedad que más ha contribuido en todas las etapas de nuestro desarrollo y paradójicamente se ha investigado poco, es un referente obligado para las nuevas generaciones de cubanos. Entonces Cauto Cristo, un municipio eminentemente agrícola, donde la agricultura es su renglón fundamental, tiene a esos adolescentes en formación de su personalidad.

¿Cómo abordar este tema vital para la historiografía con bibliografía insuficiente al respecto?

La investigación ha exigido rigor. Eso ha hecho que consulte información de archivo, incluso del archivo nacional y trabajar mucho también en el testimonio vivo. Hay muchos valores, mucho contenido que hay que llevar a la didáctica, de enseñar. Por ejemplo en las llanuras del Cauto que siempre fue propicia para la crianza del ganado por su fertilidad, se ha desarrollado una cultura muy auténtica, que aunque es parecida a la de México, a la de Colombia, a la de Uruguay, los Cantos vaqueros nos distinguen a nivel nacional e internacional. Es la praxis que habló Carlos Marx, que se va formando, en lo diario. Es esa cultura surgida en el interactuar del hombre con la naturaleza, de su experiencia, de lo empírico. El Nengón cantado, bailado, bien interpretado, la propia actividad culinaria relacionada con esa comida breve, de viaje, de alforja, pero duradera que necesita el vaquero, es esa vestimenta, ese conocimiento de dominar un animal tan difícil, son elementos que llevados a la enseñanza en el pre universitario, son referentes necesarios para despertar las motivaciones en los estudiantes.

¿ En qué consiste su propuesta metodológica para hacer más factible el aprendizaje de la historia?

El principal aporte de la investigación es la metodología, que es lo que le va a dar sentido al modelo que se propone. Esta metodología está dividida en etapas y acciones, que va encaminada a articular el contenido que está en el libro de Historia de Cuba, con el contenido del patrimonio identitario campesino, el cual hace referencia a un contexto, relacionado con toda la geografia del municipio Cauto Cristo. Recoge también las personalidades que han pasado por el puente de la ciudad, referente por toda su estructura. Hablo de Fidel Castro, de Camilo Cienfuegos, de Benny Moré, de Rita Montaner. No está recogido en el libro de historia, sin embargo, la metodología, que incluye tres etapas, cada una con su objetivo, sus acciones e instrumentos evaluativos, recoge todo este conocimiento que estaba disperso en el territorio, que ya está dentro de la tesis y será llevado a la práctica, sin lugar a dudas, va a reforzar convicciones, valores, Esto será útil para la defensa del modelo económico cubano y político que construimos.

¿ En qué medida los aportes de esta investigación benefician a otras instituciones como el museo municipal para socializar esta experiencia?

La cultura, la educación y la historia se separan solo desde la metodología para un mejor tratamiento. Es muy difícil separarlas. Por lo tanto el tercer perfeccionamiento de la educación en Cuba, nos exige que el conocimiento también se construya fuera del aula. Ahí está el papel que juegan los agentes y las agencias del territorio, al vincularse en el proceso de enseñanza aprendizaje. Toda esta experiencia que posee esta investigación, es parte de la información que tienen los museos, porque los hemos consultado, y existen los convenios de trabajo. Hasta hace poco, este museo municipal era el único, fuera de la capital cubana en disponer de un aula museo donde poder aprender. Va a haber un vínculo de trabajo, una expresión educativa, en el museo y en todas las instituciones de la cultura, porque son precisamente esas agencias gestoras y transmisoras del conocimiento, concluyó el Máster en Ciencias de la educación.

Es esta una propuesta coherente y necesaria ante el imperativo de fortalecer la identidad, robustecer el aprendizaje de la historia para amarla más y sortear la colonización cultural a la que Cuba sigue expuesta.

La Demajagua