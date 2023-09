Mantiene vitalidad Industria pesquera de Niquero

Como todos los sectores económicos ha tenido la necesidad de buscar soluciones y variantes para mantener su vitalidad. Como resultado de ello hoy esta industria cuenta con una línea de siete productos conformados de pescado, además de cerca de ochos productos cárnicos.

De acuerdo con declaraciones de Jorge Rosa Acuña, jefe de producción de la citada industria, el conformado se prepara a partir del picadillo de pescado, “esa es nuestra principal materia prima, cuando digo conformado me refiero a un producto que lleva harina, aceite y condimentos.

“Nosotros producimos croquetas de pescado, chorizo, hamburguesa, mortadelas. Ahora vamos a mejorar la masa de la croqueta porque vamos a incluirle la pulpa de la langosta, que mejora el sabor y el acabado. Ya hicimos las pruebas de laboratorio y de calidad necesarias, ya tenemos la ficha de costo y muy pronto ya sacaremos al mercado este producto.”, acotó Jorge Rosa Acuña

“En ese sentido también trabajamos en la preparación de las condiciones para confeccionar chorizo, ya compramos la máquina para embutir jamonada. Para ello nosotros hemos buscado apoyo en distintas entidades en toda la provincia que ya tienen experiencia en estas líneas de producción”, añadió.

Antonio Vega Planelle, jefe de control de la calidad en la industria pesquera niquereña, explicó que “nuestra institución tiene un sistema integrado de gestión de la calidad, basado en la norma ISO- 9001 y trabajamos de forma muy rigurosa la inocuidad de los alimentos. Teniendo en cuenta cumplimiento de ambas normas antes de producir a gran escala tenemos que hacer muestreos a las producciones, según las normas técnicas para cada tipo de producto.

Vega Planelle dijo, además, que en estos momentos están aprobados los certificados de siete productos de conformados, a los cuales se les realizan estudios, los cuales permiten identificar los puntos críticos de control.

“Si bien nuestro interés es que el producto salga al mercado, hoy nos tomamos muy en serio el control de las normas de acuerdo a las particularidades de las producciones, porque al ser productos alimenticios deben salir con una serie de parámetros que los conviertan en listos para el consumo, sin riesgo para la salud ce los clientes.

“De aquí salen productos con una inocuidad muy alta, no solo para la langosta, sino para todos nuestros procesos. Hoy lo que nos limita un poco la presencia de estos conformados en el mercado es la materia prima, dígase la harina y el aceite. Eso no quiere decir que nos hemos detenido, pues reemplazamos el aceite con la manteca de cerdo, añadió el jefe de control de la calidad en la Industria Pesquera niquereña,

Varias alternativas se implementan en esta empresa para mantener la línea de conformados, a causa de las limitaciones con el combustible que limitan la pesca se busca opciones con productos cárnicos (carne de res y cerdo) para mantener el proceso productivo.

Por sus resultados se prevé implementar un proyecto de desarrollo local que les permita extender sus líneas de producción e incrementar la presencia de estos conformados en el mercado interno.

Las perspectivas son bastante buenas. Porque lo importante es que si no tenemos pescado, ya implementamos otras vías para no parar la producción. Es necesario añadir que hoy tenemos incorporados una serie de productos en nuestra cartera que no son elaborados utilizando la electricidad y eso es también relevante, teniendo en cuenta la situación energética por la que atraviesa nuestro país.

Hoy hemos especializados a nuestro personal en la preparación de los productos conformados, tenemos brigadas especializadas en la elaboración, otras en el empaque, de tal forma que contamos con un equipo multidisciplinario que trabaja cumpliendo celosamente las normas de calidad.

La línea de conformados de la industria pesquera niquereña ha ganado aceptación de los clientes y hoy se expende en mercados de la provincia Granma y más recientemente se amplió su venta a provincias como Santiago de Cuba y Holguín.

La idea es incrementar la variedad de productos conformados, teniendo en cuenta la disponibilidad de la materia prima y sobre todo, forjando alianzas con entidades que se conviertan en proveedores y clientes de una industria que siempre aspira a crecer.