En Las Tunas alertas por el paso de Melissa

Con las condiciones meteorológicas a su favor en aguas del mar Caribe, el huracán Melissa, de categoría 4 y vientos de más de 200 kilómetros por hora, constituye una amenaza inminente para la región oriental de Cuba; por ello el Consejo de Defensa Provincial (CDP) en Las Tunas extiende hoy medidas para reducir riesgos ante el embate del fenómeno en los próximos días.

Gabriel Manuel Peña Ramírez Foto: Ángel Antonio Chimeno Pérez

En debate con expertos del Centro Provincial de Meteorología, los miembros del CDP conocieron los peligros para el territorio con el paso de Melissa, que se asocian a fuertes marejadas en la costa sur, además de intensas lluvias con inundaciones en zonas bajas, incluso hasta después de su impacto directo, pues le acompaña una vaguada que también representa una potencial amenaza, y, por supuesto, el azote de los vientos.

Osbel Lorenzo Rodríguez, Presidente del CDP, puntualizó el quehacer en los municipios en aras de salvaguardar las vidas humanas, por tanto, instó a emplear todos los recursos disponibles en función del más alto deber: el cuidado del pueblo tunero en los distintos escenarios a enfrentar en las jornadas venideras.

La desobstrucción de zanjas y canales reviste una gran importancia, además de informar por distintas vías a los lugareños, así como la venta de alimentos, carbón vegetal y leña para la cocción, de ahí que Lorenzo Rodríguez, en reunión con los integrantes de los grupos de trabajo, insistiera en llegar a cada una de las comunidades.

De igual manera, la disciplina y la calidad de los servicios en los centros de evacuación serán puntos de chequeo constante, una vez que comience el traslado de personas vulnerables que no puedan resguardarse en casa de familiares o amigos.

La distribución de la canasta básica avanza en las demarcaciones del Balcón de Oriente, mientras el sector agropecuario está enrolado en la cosecha en aras de aprovechar los productos antes del evento.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.