Autoridades de Granma recorren Pilón y evalúan el comportamiento de la presa Cilantro por huracán Melisa

La presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Granma recorrió la comunidad de Calabaza y la presa Cilantro en Pilón por el huracán Melisa. Evaluó medidas de evacuación y el estado de la presa, que tiene 10.2 millones de metros cúbicos de agua. Se monitorea su comportamiento y se llama a la población a mantenerse informada.

La Presidenta del Consejo de Defensa Provincial recorre la comunidad de Calabaza en el municipio de Pilón. Durante el recorrido la mandataria provincial analiza las medidas adoptadas por la circunscripción y la zona de defensa municipal.

Evaluó además el sistema de evacuación de la localidad frente al impacto del ahora Huracán Melisa.

Como parte del recorrido de Yudelkis Ortiz Barceló, presidenta del Consejo de Defensa Provincial por zonas de importancia ante el paso inminente, del ahora Huracán Melisa, visitó la presa Cilantro, ubicada en el costero municipio de Pilón.

En el lugar, Rosendo Argentel Ríos, director de la presa destacó que la capacidad de almacenamiento de la misma es de 12 millones de metros cúbicos de agua y actualmente se encuentra en 10.2 millones, para un 83 por ciento de llenado.

Informó además la capacidad máxima de vertimiento, la cual cifra valores de 812 metros cúbicos por segundo, siendo más de 300 metros cúbicos la mayor cifra alcanzada en los últimos años.

Esta obra de ingeniería hidráulica lleva 8 años sin verter, sin embargo, se llama a la población que vive aguas abajo a mantenerse informada, mientras los especialistas hidráulicos monitorean minuto a minuto su comportamiento antes y en medio del paso del fenómeno meteorológico Melisa.

