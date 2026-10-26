Resalta Fiscalía derechos y deberes de cuidadores familiares

La Fiscalía General de la República destacó hoy que los artículos 413 al 420 del Código de las Familias reconocen derechos y deberes específicos de las personas cuidadoras familiares, con garantías jurídicas de dignidad, autonomía y bienestar.

Por /

   Publica el organismo en su web institucional que el marco legal define a la persona cuidadora como quien asume la atención de familiares en situación de dependencia por edad, enfermedad o discapacidad, y establece que la responsabilidad debe ser compartida por todo el grupo familiar.

Según el Código, la labor de cuidado incluye asistencia personal, apoyo emocional, gestión doméstica y acompañamiento permanente, respaldado por los demás miembros de la familia.

   El texto legal subraya que la persona cuidadora debe respetar la autonomía y las preferencias del asistido, y prohíbe cualquier forma de violencia, discriminación o abuso en el entorno familiar.

   La normativa compromete al Estado a garantizar procesos de capacitación para mejorar la calidad técnica del cuidado y promover estrategias de autocuidado que preserven la salud física y mental de quienes ejercen esa función.

   Entre los derechos reconocidos figuran el acceso a información médica, tiempo de descanso, apoyo económico y social, así como el reembolso de gastos asumidos con patrimonio propio, conforme al Código Civil.

   Los deberes incluyen fomentar la inclusión y participación social del asistido, compartir decisiones con otros familiares y abstenerse de utilizar en provecho personal los bienes de la persona cuidada.

   El artículo 420 extiende estas garantías a cuidadores informales, profesionales y asistentes personales sin vínculo familiar, ampliando el alcance de la protección jurídica.

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio