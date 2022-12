Resistencia es una fotografía espontánea, manipulada en el laboratorio, pero casual. Retraté lo que vi en la casa de un amigo del Mariel el 8 de diciembre de 2012.

Años después, desempolvando archivos, la imagen me sorprendió y no pude apartarme de ella hasta que descubrí su esencia. A color -como el original- no me transmitía nada. Monocromática, tampoco. Sin embargo, al dejar la bandera a color y el entorno en blanco y negro, la imagen cobró sentido y alzó vuelo.

Al decir del poeta y escritor Rafael Acosta de Arriba, Resistencia es una apuesta por desentrañar las complejidades de un símbolo, la bandera cubana, en un mundo adverso: la idea de que el país, a pesar de las dificultades, resiste y resistirá.

A la poeta Marilyn Bobes la fotografía le inspiró unos versos que se adentran en otros laberintos. Tal vez solo ella podría revelarlos. El arte suele ser polisémico. Interprétese entonces el poema y la imagen con entera libertad.

Resistencia

No invoques más

a los febriles adoradores de estas formas

que huyen hasta el cansancio.

Ni tú ni yo sabemos

que hay detrás de los impredecibles sonidos

del crepúsculo.

¿Hastío?

¿Infertilidad?

No los llames entonces.

Claudica y escóndete en la serenidad

de esta bandera amada.