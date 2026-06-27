Avanza implementación de política ambiental y climática en Cuba

A pesar de la compleja situación económica y energética, Cuba avanza en la implementación de su política ambiental y climática, afirmó Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), al intervenir en el acto nacional por el Día Mundial del Medio Ambiente, que tuvo por sede a la provincia de Ciego de Ávila.

El titular del Citma condenó el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la mayor de Las Antillas por el gobierno de los Estados Unidos, lo que limita el acceso a tecnologías, financiamiento, equipamiento e insumos indispensables para fortalecer la gestión ambiental, la conservación de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático.

Sin embargo, el país cumple los compromisos internacionales asociados al Acuerdo de París, consolida la ejecución del Plan del Estado Cubano para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida) y amplía la protección de ecosistemas mediante un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que supera el 16 por ciento del territorio terrestre y cerca del 30 del marino.

El Doctor en Ciencias Rodríguez Batista destacó, además, los progresos en la transición hacia fuentes renovables de energía, la conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible de bosques, cuencas hidrográficas, y la protección de arrecifes de coral.

Aludió al impulso de la economía circular, un incremento en la recuperación de materiales reciclables, el tratamiento a desechos peligrosos y el desarrollo de instrumentos regulatorios e iniciativas para disminuir la contaminación por plásticos.

En este contexto reconoció con satisfacción a la provincia de Ciego de Ávila por demostrar con hechos concretos que es posible avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, incluso en medio de las dificultades económicas y energéticas.

Acompañado por Julio Heriberto Gómez Casanova y Alfre Menéndez Pérez, primer secretario del Comité Provincial del Partido y gobernador, respectivamente, el titular del Citma otorgó a María del Carmen Olivera Isern, subdelegada de Medio Ambiente, el reconocimiento que acredita a Ciego de Ávila como sede central de las actividades por la efeméride.

Este resultado ─explicó en el acto─ es fruto del esfuerzo sostenido de las instituciones, la comunidad científica, los trabajadores, los gobiernos locales, los nuevos actores económicos y la población avileña en general, quienes han sabido integrar la protección ambiental a las prioridades del desarrollo territorial.

Los premios y reconocimientos ambientales, otorgados a personas y entidades de los sectores estatal y no estatal, demuestran los esfuerzos que se realizan desde diversos frentes para resguardar el entorno.

El Ministro del Citma subrayó que el territorio avileño muestra avances significativos en la conservación del patrimonio natural, de manera fundamental en seis áreas protegidas, a las cuales pudieran sumarse otras tres en procesos de evaluación, lo que fortalecería el resguardo de ecosistemas de alto valor y contribuiría a la implementación del Programa Nacional de Diversidad Biológica.

Resaltó la labor del Proyecto Internacional Mi Costa, que aumenta la resiliencia climática en comunidades vulnerables del litoral sur de Cuba, al ejecutar diversas tareas técnicas, incluida la rehabilitación de manglares, e impulsar procesos formativos en pobladores de localidades como Júcaro.

De igual forma, elogió el desempeño de proyectos enfocados en el enfrentamiento a la sequía y la promoción de un turismo sostenible, lo que evidencia la capacidad del territorio para articular la ciencia, la innovación y la cooperación internacional, con el objetivo de promover la adaptación climática y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Apuntó a la implementación de iniciativas de economía circular como una de las fortalezas, considerando que empresas estatales y diversas formas de gestión no estatal de la economía incorporan prácticas innovadoras que favorecen el reciclaje, el aprovechamiento eficiente de los recursos y la reducción de los residuos.

Otros resultados alentadores ─mencionó─ están relacionados con el manejo y la conservación de los suelos, el aumento de la cobertura forestal, incluidos los bosques de manglares; y la implementación de programas territoriales que articulan proyectos científicos, ambientales y de desarrollo local para responder a problemas identificados en la provincia.

A ello se suman avances en la transición energética, mediante la incorporación de parques solares fotovoltaicos y el creciente uso de fuentes renovables de energía, lo que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalece la resiliencia energética en circunstancias marcadas por severas restricciones externas.

Los resultados adquieren una relevancia mayor en el contexto de las transformaciones económicas que impulsa el país, con la implementación de las 176 medidas aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular para perfeccionar y dinamizar la economía cubana.

Estas acciones abren nuevas oportunidades para fortalecer la política y la gestión ambiental, mediante una mayor integración entre todos los actores de la sociedad, la promoción de encadenamientos productivos sostenibles, la atracción de inversiones, la innovación tecnológica y el desarrollo de modelos de economía circular.

El Acto Nacional por el Día Mundial del Medio Ambiente aconteció en la Laguna La Redonda, localizada en el Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila y propuesta, junto a la Laguna de La Leche, como área protegida con categoría de Refugio de Vida Silvestre.

En compañía de las autoridades del Partido y Gobierno, Rodríguez Batista efectuó un recorrido por el lugar, durante el cual apreció los valores naturales y el estado de conservación de la flora y la fauna, además de comprobar el uso sostenible para actividades turísticas.

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