Grequista Orta hoy en repesca del mundial de lucha

El cubano Luis Alberto Orta enfrentará hoy al australiano Tsuchika Shimoyamadaa en la repesca de los 67 kilogramos (kg) del estilo grecorromano del Campeonato Mundial de Astaná, Kazajistán, certamen que cumple hoy su tercera jornada y concluirá el 1 de noviembre próximo.

Orta, campeón olímpico de Tokio 2020, pero en los 60 kg, buscará la victoria ante Shimoyamadaa que le garantizará discutir la medalla de bronce.

Recordar que el gladiador de Cuba debutó este lunes en las eliminatorias con triunfo por superioridad (9-0) ante el argelino Fayssal Benfredj, en el segundo combate venció 12-8 al georgiano Diego Chkhikvadze, pero después cayó 4-6 frente al azerí Aytjan Khalmakhanov, quien lo envió a la repesca en espera de ganador del combate entre el estadounidense Otto Elliot Black y el australiano.

Importante será el pleito de este martes, ya que de lograr el esperado éxito estará en acción por el bronce ante el armenio Slavik Galstyan.

Los otros dos grequistas cubanos que subieron al colchón este lunes en la modalidad grecorromana, Kevin de Armas (63 Kg) y Daniel Gregorich (87 Kg) perdieron en sus primeros combates.

Kevin perdió 1-6 contra Tino Ojala, de Finlandia, mientras que Gregorich fue superado 5-9 por Mohamed Elsayed de Egipto.

Cuba también inscribió en el mundial a otros cinco luchadores, pero en el estilo libre, tres en el femenino y dos en el masculino.

Las libristas Greili Bencosme (50 kg) Yaynelis Sanz (55 kg) y Milaimy Marín (76 kg) ya conocen a sus primeras rivales de las eliminatorias.

Bencosme y Marín comenzarán su participación este martes, mientras que Sanz debutará el jueves 29.

Segun el sorteo, Marín, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, enfrentará a la turca Kadriye Kocak Aksoy, Bencosme lo hará ante la estadounidense Morgan Nicole y Sanz topará con la india Ahilya Shatrughn Shinde.

Los hombres del estilo libre presentes en Astana son Geannis Garzón (74 kg) y Arturo Silot (97 kg).

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