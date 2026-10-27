Instalan generadores de electricidad en despulpadoras de café en Granma

La Empresa mixta BioCubaCafé S.A. comenzó la instalación de equipos electrógenos en despulpadoras, en zonas montañosas del Oriente cubano, ante las afectaciones en el suministro del servicio eléctrico, lo cual dificulta la realización de esta actividad, correspondiente a la cosecha cafetalera 2026-2027.

El montaje de los nuevos generadores de electricidad permite agilizar el proceso del grano recién recolectado y evita retrasos que provocan su fermentación, deterioro y perdida en la producción.

Entre los beneficiados están las instalaciones de El Cerro, en el municipio de Bartolomé Masó, el nombrado Pilón, en la comunidad de Victorino, y La Nenita, ambos en Guisa, mientras en los próximos días será ubicado otro en la Unidad Empresarial de Base de beneficio de café en Buey Arriba, todos en la provincia de Granma.

Los grupos cuentan con potencias de 19 y 50 Kilo Watt, adaptados a las necesidades de cada despulpadora, igualmente, la empresa asume la instalación, asistencia técnica y suministro del combustible diésel, que garantiza su funcionamiento.

Productores y responsables de las referidas unidades destacaron las importancia de esta solución que contribuye a beneficiar el café, lo que representa un respaldo vital para el mejor desarrollo de la campaña cafetalera.

Según trascendió, en las redes sociales de BioCubaCafé, quedarán montados, con similar propósito, un total de 14 generadores de electricidad en despulpadoras enclavadas en territorios montañosos, pertenecientes a las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo.

La Demajagua