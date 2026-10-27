Instalan generadores de electricidad en despulpadoras de café en Granma

La Empresa mixta BioCubaCafé S.A. comenzó la instalación de equipos electrógenos en despulpadoras, en zonas montañosas del Oriente cubano, ante las afectaciones en el suministro del servicio eléctrico, lo cual dificulta la realización de esta actividad, correspondiente a la cosecha cafetalera 2026-2027.

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El montaje de los nuevos generadores de electricidad  permite agilizar el proceso del grano recién  recolectado y evita retrasos que provocan su fermentación, deterioro y perdida en  la producción.

Entre los beneficiados están las instalaciones de El Cerro, en el municipio de Bartolomé Masó, el  nombrado Pilón, en la comunidad de Victorino, y La Nenita, ambos en Guisa, mientras en los próximos días  será ubicado otro en la Unidad Empresarial de Base de beneficio de café en Buey Arriba, todos en la provincia de Granma.

Los grupos cuentan  con potencias de 19  y 50 Kilo Watt, adaptados  a las necesidades  de cada despulpadora, igualmente,  la empresa asume  la instalación, asistencia técnica  y suministro del combustible diésel,  que garantiza su funcionamiento.

Productores  y responsables de las referidas  unidades  destacaron  las importancia  de esta solución que contribuye a beneficiar  el café, lo que  representa un respaldo  vital  para el mejor desarrollo de la campaña cafetalera.

Según  trascendió,  en las redes sociales de BioCubaCafé, quedarán  montados, con similar propósito,  un total de 14 generadores de electricidad  en  despulpadoras enclavadas  en   territorios montañosos,  pertenecientes a  las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo.

La Demajagua

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