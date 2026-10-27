China y 25 países suscriben convenio para facilitar comercio global

China y otros 25 países firmaron el Convenio de las Naciones Unidas sobre Documentos Negociables de Transporte, que facilita el financiamiento del comercio transfronterizo, trascendió hoy en la prensa local.

Numerosos medios de comunicación informaron sobre la ceremonia celebrada en la capital de Ghana en la que participó el viceministro de Comercio chino, Jiang Chenghua.

Durante su intervención, Jiang afirmó que esta innovación normativa llena un vacío en las reglas internacionales actuales.

El funcionario señaló que el acuerdo proporciona garantías jurídicas para las transacciones financieras basadas en documentos de transporte.

Esto aliviará la presión financiera de las empresas y reducirá los costos del comercio terrestre transfronterizo, apuntó.

Jiang describió la adopción del convenio como un hito en la innovación de las normas comerciales internacionales y subrayó que esta medida refleja el compromiso de China con el multilateralismo auténtico y el sistema internacional centrado en la ONU.

El viceministro expresó su deseo de que más naciones se adhieran al texto para ampliar sus beneficios económicos.

Por su parte, la ministra de Comercio de Ghana, Elizabeth Ofosu-Adjare, confirmó que su país iniciará pronto los procesos legislativos necesarios.

Ghana planea implementar proyectos piloto para probar el uso de estos documentos negociables, indicó la autoridad ghanesa.

La secretaria de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), Anna Joubin-Bret, destacó la importancia del tratado y aseguró que el convenio reduce la incertidumbre y mejora la eficiencia de las cadenas de suministro globales.

La funcionaria agradeció el firme apoyo de China durante todo el proceso de elaboración de la norma.

Más de 400 representantes de 60 países y regiones asistieron al evento de firma de este convenio impulsado por China y aprobado por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2025.

Este instrumento rompe la barrera histórica que reservaba la representación de la propiedad de la mercancía exclusivamente al conocimiento de embarque marítimo.

Radio Bayamo