Putin: “Cualquier intento de excluir a Rusia del mercado mundial del gas tiene graves consecuencias”

Cualquier intento de excluir a Rusia del mercado mundial del gas tendrá graves consecuencias, ante todo costos exorbitantes para los consumidores, advirtió este 27 de octubre el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su discurso en la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG).

El mandatario recordó que “en los últimos años” las compañías gasíferas rusas “se han enfrentado a ciertas dificultades, incluidas las restricciones por parte de algunos países”.

Putin: "Cualquier intento de excluir a Rusia del mercado mundial del gas tendrá graves consecuencias" https://t.co/dJ5D5naaBT pic.twitter.com/RbZxJ8Wwz8 — RT Última Hora (@RTultimahora) October 27, 2026



“En este sentido, volveré a subrayar que cualquier intento de excluir a Rusia de entre los participantes del mercado mundial del gas y de frenar el desarrollo de este sector en nuestro país tendrá graves consecuencias. Ante todo, los crecientes y exorbitantes costos para los consumidores finales extranjeros de gas: compañías, empresas y hogares”, destacó.

Putin reiteró que “eso es precisamente” lo que se observa actualmente en Europa, que “se asesta a sí misma un golpe a su industria y al conjunto de su sociedad al renunciar a los recursos energéticos rusos y romper los contratos a largo plazo”.

En este contexto, el presidente citó un proverbio ruso: “‘No caves una fosa para otro, porque tú mismo caerás en ella’. Pues precisamente eso, en mi opinión, es lo que ha ocurrido hoy en los países de la Unión Europea”, concluyó.

Este 27 de octubre, la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) ha reunido en Moscú a líderes y representantes de alto nivel de las principales naciones exportadoras de este hidrocarburo.

Actualidad RT