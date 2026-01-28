Sesiona Pleno Extraordinario del Comité Municipal del Partido para proyectar compromisos del 2026 en el municipio de Cauto Cristo

Con el objetivo de proyectar los compromisos del municipio de Cauto Cristo para este 2026 sesionó el Pleno Extraordinario del Comité Municipal del Partido. La reunión de trabajo que persigue concretar resultados en las circunstancias actuales estuvo presidida por Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido en Granma.

Con el propósito de trazar estrategias para impulsar el desarrollo económico y social en el contexto actual, sesionó el Pleno Extraordinario del Comité Municipal del Partido el municipio de Cauto Cristo.

Trascendió durante el mismo la necesidad de lograr un cambio de mentalidad ante las exigencias actuales, erradicar las manifestaciones delictivas, trabajar diferente y con resultados en pos a la calidad de los servicios a la población.

En tanto , la producción de alimentos de cara al autoabastecimiento local fue parte esencial del debate en este territorio eminentemente agrícola. Aprovechar al máximo las potencialidades del municipio bajo la guía del Partido figura entre las misiones esenciales para el presente año.

Presidieron el encuentro Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido en Granma, Eddie Galán Jiménez, miembro del buró provincial de la organización política, Niurka Vázquez González, Primera Secretaria del Comité municipal en Cauto Cristo, así como otros cuadros y funcionarios del municipio.

La realización de estos espacios responde al seguimiento de los acuerdos del onceno Pleno del Partido Comunista de Cuba efectuado en diciembre de 2025.

Texto: Maria Karla Batista (estudiante de Periodismo)

