Italia cuenta con un nuevo plan operativo para enfrentar pandemias

El Ministerio de Salud de Italia aprobó un Plan Operativo Estratégico para la Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Patógenos Respiratorios con Alto Potencial, dirigido a enfrentar esas emergencias sanitarias, indica hoy un comunicado.

El enfoque actual se basa en la adopción de una estrategia modular, adaptada a la vía de transmisión respiratoria y a diferentes escenarios, desde la gripe aviar hasta un nuevo coronavirus, señala un reporte publicado en el sitio del medio noticioso especializado TrendSanitá.

Este nuevo plan se estructura en torno a múltiples ejes y, en materia de vigilancia, contempla un sistema integrado que combina redes clínicas, genómica, monitorización de aguas residuales y vigilancia veterinaria, con especial atención a la interacción entre humanos y animales, apunta el texto.

En cuanto a las respuestas, se definen las fases operativas progresivas, incluidas las de prevención, alerta, contención y control, con indicadores para la transición entre fases y un plan de coordinación que involucra al Ministerio de Salud, el Departamento de Protección Civil, así como a las autoridades sanitarias regionales italianas y a instituciones europeas.

En relación con las contramedidas médicas, se aborda la cuestión de las reservas estratégicas de medicamentos, vacunas y equipos de protección, sobre la base de los previsto en el plan anterior, el cual aún se está implementando.

En criterio de expertos, aún persisten algunos problemas para la puesta en marcha de estas nuevas disposiciones, entre ellas una inestabilidad en la coordinación entre los niveles nacional y regional, la incapacidad real de los Departamentos de Prevención para implementar las recomendaciones, y deficiencias en la formación de profesionales de higiene pública.

Enrico Di Rosa, presidente de la Sociedad Italiana de Higiene, Medicina Preventiva y Salud Pública (SITI), declaró al respecto que “toda la vigilancia debe integrarse para lograr la denominada inteligencia epidemiológica”.

En tal sentido, precisó la importancia de lograr mecanismos que permitan identificar, lo más rápidamente posible, cualquier señal proveniente del exterior, posibiliten evaluar nuestra capacidad para detectar situaciones específicas, y faciliten la activación de la respuesta integral.

Se necesitan para ello, según dijo el presidente de la SITI, “importantes recursos y grandes volúmenes de todo, desde los dispositivos más básicos como mascarillas hasta respiradores, trajes y medicamentos” por lo que “es necesario crear importantes existencias, lo que también requiere una importante inversión financiera”.

Di Rosa subrayó además que “en cuanto a los médicos, la situación es compleja, pues el problema no es que falten por completo, sino que no se sienten atraídos por el Servicio Nacional de Salud” mientras que “en el ámbito de la enfermería, también hay escasez en términos absolutos”, agrega la fuente.

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