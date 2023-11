Destrucción de Palestina es el objetivo de Israel, denuncian en ONU

«Para el Gobierno israelí la prioridad no es la seguridad, es la destrucción de la nación palestina», dijo Mansour ante la Asamblea General. En ningún conflicto reciente se ha visto tantos niños, civiles, periodistas, personal de la ONU, humanitarios y médicos asesinados a este ritmo, lamentó el diplomático. Durante la sesión plenaria convocada por el foro para tratar la cuestión palestina, el representante insistió en que ninguna generación de sus connacionales se ha salvado del flagelo de la guerra.  Cada uno de ellos ha presenciado y soportado horrores en su propia carne, una nación entera, durante décadas, ha enfrentado despojos, desplazamientos, negación de derechos, destrucción y muerte, remarcó. «No hay leyes, ni moral, ni principios en este mundo que pueden justificar esta realidad aborrecible e inhumana; es uno que sacude la conciencia humana y exige una acción global por la justicia», agregó el representante. El embajador pidió convertir la tregua actual negociada entre Hamas e Israel en un alto al fuego permanente. Las masacres de palestinos niños, mujeres y hombres no pueden reanudarse. La conciencia humana no puede soportarlo, enfatizó al respecto. «El derecho internacional, pero también las normas de humanidad, exigen que actuemos para detener esta guerra contra civiles inocentes y salvar vidas humanas, que actuemos por la ayuda humanitaria y el acceso a toda la Franja de Gaza, el regreso de los desplazados sin demora, el fin del asedio y que actuemos para exigir rendición de cuentas», agregó. «Nada podrá jamás justificar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el genocidio», subrayó Mansour. El foro político acoge este martes el debate sobre la cuestión de Palestina, una jornada antes del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo de ese territorio ocupado. La Asamblea General votará además la resolución que expresa grave preocupación por el estancamiento del proceso de paz y la negociación sobre el Golán sirio. El texto insiste en el incumplimiento de Israel de las disposiciones del Consejo de Seguridad al respecto. El mantenimiento de la ocupación del Golán sirio y su anexión de facto constituyen un obstáculo para el logro de una paz justa y duradera en la región, reconoce además.