Telefonía fija en Granma impactada por la escasez de recursos

Ante la persistente demanda de averías de la telefonía fija (TF) en Granma, principalmente residencial, la Dirección Territorial de Etecsa explica en exclusiva a La Demajagua, que la empresa atraviesa por un período de carencias de recursos que limita la acción inmediata de soluciones, y mella la eficacia y reputación del trabajo de las telecomunicaciones a nivel local.

Osmelis Fonseca Rosabal, director de la entidad, significó que la escasez de partes y piezas, así como la contingencia energética impactan en la repuesta hacia las problemáticas que se presentan tanto intradomiciliar por rotura del equipo en sentido general, como en el área externa a razón de afectaciones en postes, cableado, terminales, y otros aditamentos.

En el contexto, subrayó que las unidades comerciales no cuentan con el equipo telefónico para ofertar al cliente, quien, no obstante -recordó- es el responsable de preservar el medio, en tanto llegan los recursos para dar solución a las roturas.

Al respecto, Yolaine Socarrás Infante, comunicadora de la división provincial, enfatizó que el 99 por ciento de los recursos con los que se opera para mantener activa la dinámica de las telecomunicaciones en el país, se obtienen en el exterior a precios altos en divisa.

Socarrás Infante detalló, además, que algunos de estos medios incluso han dejado de fabricarse frente a la emigración a la red móvil que se experimenta a nivel global y, por lo tanto, se complejiza más el escenario de las reparaciones.

Por su parte, Fonseca Rosabal, subrayó que la situación trae consigo que la reparación sea mucho más lenta en varios casos, que ya prescinden del servicio desde el pasado año; en el cual el huracán Melissa arreció las afectaciones, una realidad en todos los municipios.

Pese a sustituirse 65 bancos de batería en busca de la sostenibilidad, la insuficiente disponibilidad de energía eléctrica impide el régimen de carga correcto para extender a cuatro y hasta seis horas el servicio cuando no se dispone de fluido eléctrico, fundamental para mantener la vitalidad de la TF, ejemplificó Fonseca Rosabal.

De acuerdo con información ofrecida por el 114, número para registrar las averías, desde diciembre último hasta la fecha se han reportado dos mil 59 interrupciones, y han sido reparadas unas mil 600.

Otras circunstancias que afectan son el vandalismo y la acumulación de deshechos sólidos en equipos activos, como los gabinetes integrales, los que brindan el servicios telefónico a las comunidades.

Aún así se hacen muchas cosas: recuperación de cables, de cajas terminales, e innovaciones sobre los equipos terminales; porque “el bloqueo en este sector es una realidad”, precisó el directivo.

“Se está accionando este año para hacer un cambio tecnológico y sustituir esos equipos deficientes”, agregó.

No obstante, recomendó llevar el teléfono al taller provincial que sita en Bayamo, o por igual a las unidades de Etecsa que se ubican en el resto de los municipios que pese a no contar con un taller, sus técnicos apoyan en la recuperación del mismo.

Igual, el reporte se puede realizar a través de un SMS al 114, en el cual debe indicarse el número averiado, seguido de un número telefónico disponible para contactar con el cliente.

