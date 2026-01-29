Rusia insta a EEUU a brindar datos de fuerzas estabilizadoras en Gaza

El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, instó a Estados Unidos a proporcionar datos sobre el despliegue de fuerzas de estabilización en la Franja de Gaza, publicó hoy la Cancillería rusa.

“Esperamos que las autoridades estadounidenses proporcionen más detalles sobre las perspectivas del despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza, incluyendo la composición, el tamaño y el mandato de esta misión”, afirmó el diplomático en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Oriente Medio reseñada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante euroasiático.

Al respecto, Nebenzia precisó que la eficacia de estas organizaciones “dependerá directamente del consentimiento de las partes y de su capacidad para realizar imparcialmente las tareas encomendadas”.

En ese contexto, enfatizó que el uso de la fuerza debe limitarse estrictamente para evitar que las fuerzas de paz se involucren en el conflicto.

«En general, creemos que una mayor implementación del plan de paz requerirá que los mediadores se centren en encontrar una solución negociada integral para el desarme de los grupos palestinos y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. Los intentos de una resolución por la fuerza no conllevarán a nada», agregó el diplomático.

Asimismo, destacó la inadmisibilidad de cualquier plan para desplazar forzadamente a los residentes del enclave palestino bajo cualquier pretexto.

El 9 de octubre de 2025, Israel y el movimiento palestino Hamás, con la mediación de Egipto, Catar, Estados Unidos y Turquía, acordaron implementar la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Al día siguiente entró en vigor un alto el fuego en la Franja de Gaza. De conformidad con el acuerdo, las tropas israelíes se retiraron a la llamada línea amarilla, conservando el control de más del 50 por ciento del territorio del enclave.

Cuatro días después, el 13 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes israelíes y entregó los restos de cuatro de los 28 cautivos.

La segunda fase del acuerdo sobre Gaza prevé el desarme de los radicales palestinos, la retirada de las tropas israelíes del enclave, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y el inicio del trabajo de las estructuras de gestión de la Franja, incluido el Consejo de Paz.

