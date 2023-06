San Salvador 2023:El boxeo se despide con alegrías y sinsabores

El boxeo cubano salió este miércoles de la Sala del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador con más penas que jubilo luego de ceder la primacía por países ante Colombia.

Es cierto que se asistió a San Salvador 2023 con solo siete efectivos, pues se peleó en las divisiones olímpicas, sin embargo, la caída de algunos efectivos en las rondas intermedias fue un aviso digno de analizar.

En la final saltaron al ring Erislandy Alvárez (63,5 kg) ante el dominicano Alexy de la Cruz. El criollo aceptó el reto que le propuso el quisqueyano y se mostró superior en el primer y tercer asalto; los jueces levantaron el brazo del quisqueyano por 4-1…

“Pensé que el combate sería más reñido que en el mundial. Creo le di los mejores golpes en el primer round. Cuando vi que llevaba ventaja salí a intercambiar. Al final le dieron el triunfo a él”.

“Ahora debo seguir entrenando para llegar a los Panamericanos y terminar esto. Debí escuchar más a mis entrenadores. No tirar tantos golpes de fuerza y marcar más. Ya pasó, tengo que descansar y volver con más fuerza”, aseveró Álvarez.

En los 92 kg Julio César la Cruz no dio opciones al colombiano Marlon Hurtado y lo despachó por votación unánime.

“Fue una buena pelea. Él es un buen rival, Colombia ha sacado buenos boxeadores, pero yo hice mi trabajo. Cumplí con mis entrenadores y logré mi tercera corona en estos juegos”.

“Esta victoria es para el pueblo cubano, mi madre y mi familia.

Mi medalla aporta a lo que vinimos. Soy un motor impulsor y a eso me debo”, afirmó la Cruz.

En más de 92 kg Fernando Arzola superó por RSC al colombiano Cristian Salcedo. El santiaguero de apenas 20 años cumplió al pie de la letra lo indicado por su esquina y dio un golpe de autoridad.

“El combate fue bueno. Se me dio terminarlo en el segundo y gané.

Nos dimos duro, algunos golpes los sentí, pero fui mejor gracias a mis golpes de poder”.

“Ahora voy a entrenar duro para los Panamericanos, quiero ganar y lograr también una medalla olímpica”, dijo Arzola.

¿Qué dice el cuerpo técnico?

“Los Juegos de San Salvador dejan asuntos de interés para nosotros. Primero el buen papel de las muchachas. Lo negativo que los varones no cumplieron”, afirmó Rolando Acebal, jefe técnico de la selección masculina.

“El equipo ha sido renovado en un 70 por ciento. Aquí pelearon atletas jóvenes y perdió Arlen que por su nivel no debió perder aquí. Él está pasando por momentos personales difíciles y necesita nuestra atención”.

“No pensamos abandonarlo. Es doble campeón olímpico, quizá no vaya a algún evento próximo, más queremos recuperarlo. No estamos satisfechos, pero no nos quita el sueño. Saldremos adelante, pues el boxeo cubano ha pasado por momentos difíciles y salió adelante”.